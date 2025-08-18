"O greşeală intenţionată" Mihai Stoica a spus de ce FCSB nu a învins Rapidul: "Un meci stricat de un jucător" - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica, a vorbit despre derby-ul roş-albaştrilor cu Rapid. Campioana României a condus cu 2-0, dar s-a văzut egalată.
Chiar dacă a precizat că nimeni nu i-a reproşat lui Siyabonga Ngezana greşeala comisă în prelungirile derby-ului cu Rapid, Mihai Stoica a recunoscut că partida s-a terminat cu scorul de 2-2 din pricina acelei erori.
Mihai Stoica, despre eroarea lui Ngezana: “Intenţionată. Putea să joace simplu”
“Un meci aproape perfect, stricat de un jucător. E clar că-l culpabilizează toată lumea, pentru că la golul al doilea e o greşeală impardonabilă. A făcut o greşeală intenţionată, că în loc să joace simplu, ca un fundaş de naţională cum este…
Nu mai spun că puteam să mai luăm gol şi să pierdem meciul. Nu se reproşează la noi în vestiar. Ngezana a jucat doi ani perfect, dar acum s-a întâmplat. Mulţi au făcut greşeli şi am trecut peste toate.
Când se alege praful… Fane (n.r. Târnovanu) respinge mingea în pieptul lui (n.r. în Koljic). Îmi pare rău că din minutul 46 până la golul al doilea, cu excepţia a două sclipiri ale lui Dobre, am dominat copios la toate capitolele”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.
Rapid – FCSB 2-2. Gazdele au revenit pe final de la 0-2
FCSB a încheiat la egalitate duminică, pe Arena Naţională, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a şasea din Liga 1. Campioana a condus cu 2-0 în derby-ul cu echipa antrenată de Costel Gâlcă.
Oaspeţii au deschis scorul repede pe Arena Naţională, prin Lixandru, care a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 7. Rapid a replicat prin şutul peste poartă al lui Alex Dobre, din minutul 24 şi prima repriză s-a încheiat cu elevii lui Charalambous în avantaj, 1-0.
La pauză roş-albaştrii au efectuat trei schimbări, iar unul dintre noii intraţi, Bîrligea, a şutat periculos în minutul 48. Târnovanu a respins şutul lui Alex Dobre, în minutul 56, pentru ca Bîrligea să primească de la Baba Alhassan, în minutul 61, să pătrundă în careul advers şi să majoreze diferenţa cu un şut deviat.