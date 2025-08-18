"O greşeală intenţionată" Mihai Stoica a spus de ce FCSB nu a învins Rapidul: "Un meci stricat de un jucător" - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica, a vorbit despre derby-ul roş-albaştrilor cu Rapid. Campioana României a condus cu 2-0, dar s-a văzut egalată.

Chiar dacă a precizat că nimeni nu i-a reproşat lui Siyabonga Ngezana greşeala comisă în prelungirile derby-ului cu Rapid, Mihai Stoica a recunoscut că partida s-a terminat cu scorul de 2-2 din pricina acelei erori.

Mihai Stoica, despre eroarea lui Ngezana: “Intenţionată. Putea să joace simplu”

“Un meci aproape perfect, stricat de un jucător. E clar că-l culpabilizează toată lumea, pentru că la golul al doilea e o greşeală impardonabilă. A făcut o greşeală intenţionată, că în loc să joace simplu, ca un fundaş de naţională cum este…

Nu mai spun că puteam să mai luăm gol şi să pierdem meciul. Nu se reproşează la noi în vestiar. Ngezana a jucat doi ani perfect, dar acum s-a întâmplat. Mulţi au făcut greşeli şi am trecut peste toate.

Când se alege praful… Fane (n.r. Târnovanu) respinge mingea în pieptul lui (n.r. în Koljic). Îmi pare rău că din minutul 46 până la golul al doilea, cu excepţia a două sclipiri ale lui Dobre, am dominat copios la toate capitolele”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.