FCSB, acord cu Csikszereda pentru schimbarea programului din Liga 1. De ce are loc modificarea - Antena Sport

FCSB și Csikszereda s-au înțeles să își inverseze meciurile din Liga 1, astfel încât primul meci dintre cele două să se joace la Miercurea Ciuc. Inițial, țintarul LPF a decis ca partida din tur să se dispute cu “roș-albaștrii” din postura de gazde.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două formații se vor întâlni astfel pe terenul Csikszeredei în etapa a noua, după pauza provocată de meciurile echipelor naționale de la începutul lunii septembrie.

Meciurile dintre FCSB și Csikszereda, amânate din cauza unui eveniment de pe Arenă

Duelul dintre FCSB și Csikszereda din etapa a noua trebuia să se joace inițial pe Arena Națională, cu echipa campioană gazdă, potrivit țintarului LPF. “Roș-albaștrii” le-au cerut însă adversarilor lor să își inverseze meciurile, o chestiune acceptată de formația ciucană, potrivit golazo.ro.

În perioada în care trebuia să se dispute meciul pe cel mai mare stadion al țării, respectiv weekend-ul 12-14 septembrie, are loc un eveniment chiar la acea locație. Arena Națională va găzdui pentru al treilea an consecutiv East European Comic Con 2025, motiv pentru care disputarea meciului dintre FCSB și Csikzsereda ar fi trebuit să sufere modificări privind stadionul pe care campioana să joace “acasă”.

Deși exista varianta să evolueze în “Ghencea”, conducerea de la FCSB s-a reorientat și le-a cerut celor de la Csikszereda să inverseze meciurile, iar ciucanii au acceptat, iar în acest moment mai trebuie doar confirmarea de la ligă. Astfel, turul dintre cele două cluburi se va disputa în septembrie la Miercurea Ciuc, iar returul pe Arena Națională, în 2026.