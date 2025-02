Sepsi - Farul LIVE SCORE (18:00). Ultima şansă a lui Gică Hagi la play-off-ul Ligii 1 - Antena Sport

Sepsi şi Farul se întâlnesc în etapa a 25-a a Ligii 1, la o zi după ce Gică Hagi a împlinit 60 de ani. Partida va avea loc joi, de la ora 18:00, şi este una decisivă pentru dobrogeni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Farul are nevoie de o victorie pentru a mai spera la play-off, şansele pentru a prinde primele 6 locuri la finalul sezonului regulat fiind reduse. Echipa lui Hagi e pe locul 11, la 10 puncte de Rapid, ocupanta ultimei poziţii de play-off.

Sepsi şi Farul, ultimele şanse la play-off-ul Ligii 1

De partea cealaltă, Sepsi are aceeaşi miză, a play-off-ului, dar şansele covăsnenilor par mai mari. Cu un succes împotriva Farului, echipa lui Suciu ar ajunge la doar un punct în spatele giuleştenilor, cu cinci etape rămase de disputat.

„Anul ăsta nu am avut puterea să ajungem în play-off. E clar că după meci am avut și în club discuții cu fiecare, am încercat să uităm tot ce a fost în spate, iar tot ce contează este în fața noastră.

Am făcut ședințe, am vorbit, ne-am antrenat bine și sperăm ca de acum încolo să ne atingem obiectivele pe care le avem: participarea în Cupa României, unde avem o șansă, și locurile 7-8 în campionat”, a spus Hagi, cu câteva zile în urmă.