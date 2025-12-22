Serie A, după "modelul" La Liga! Meciul lui AC Milan din Australia a fost anulat - Antena Sport

Controversata mutare în Australia a meciului din campionatul de fotbal al Italiei dintre AC Milan şi Como, la începutul lunii februarie, a fost anulată, au anunţat luni seara organizatorii, în urma criticilor aduse planului, scrie AFP.
“Planul de a organiza primul meci din campionatul în afara Europei, la Perth, a fost abandonat de comun acord”, au anunţat Lega Serie A şi autorităţile din Australia de Vest într-un comunicat.
AC Milan – Como nu se va mai juca în Australia
“Ambele părţi au luat această decizie din cauza unor riscuri financiare necontrolate, a unor cerinţe oneroase de aprobare şi a unor complicaţii de ultim moment independente de voinţa lor”, au adăugat părţile, fără a specifica unde se va disputa partida.
Acest meci, din cadrul a etapei a 24-a a campionatului italian, Serie A, nu poate avea loc pe San Siro, stadionul lui AC Milan, care va fi folosit la începutul lunii februarie pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina (6-22 februarie 2026).
“În ciuda respectării scrupuloase şi riguroase a procesului complex de autorizare, care a durat câteva luni, a devenit imposibil să se joace meciul AC Milan – Como la Perth pe 8 februarie”, a reacţionat preşedintele Lega Serie A, Ezio Simonelli.
Internaţionalii francezi ai lui AC Milan, Adrien Rabiot şi Mike Maignan, au fost printre jucătorii care şi-au exprimat de la început dezaprobarea faţă de disputarea confruntării tocmai în Australia.
Aflată sub presiune de atunci, Liga italiană nu a renunţat iniţial la proiectul său, spre deosebire de Liga spaniolă, care, confruntată cu o avalanşă de proteste, a anulat în octombrie mutarea meciului de campionat dintre Villarreal şi FC Barcelona la Miami, în Statele Unite.
