Şi Rapid a invervenit după ce Gino Iorgulescu a anunţat că vrea FCSB în play-off: "Nu are voie" - Antena Sport

Gino Iorgulescu a declart că fără FCSB în play-off toate cluburile ar avea de suferit, deoarce banii ar scădea automat, în lipsa interesului pentru meciuri.

Declarația sa a fost aspru criticată și de Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, echipă care este în luptă directă cu roș-albaștrii pentru un loc în top 6. Acum şi Rapid a venit cu o poziţie fermă. Şi anune, şeful LPF nu are voie să se pronunţe în privinţa echipelor care ar trebui să intre în play-off.

„Am fost șocat să citesc declarația președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal. Cineva în poziția lui nu are voie să își exprime opinia despre cine ar fi bine sau nu să intre în play-off sau să dea de înțeles că preferă o echipă în detrimentul altei echipe.

Președintele LPF trebuie să fie echidistant, să încurajeze meritul sportiv și să reprezinte la fel toate cele 16 echipe din Liga 1, nu să își spună preferințele public, nu că nu le-am fi știut, mai ales după ultimul scandal legat de schimbarea regulamentului în cazul Edjouma. Sper sincer ca, pe viitor, președintele LPF să țină pentru el propriile păreri sau preferințe și să nu le mai facă publice, cel puțin cât mai are mandat”, a declarat Victor Angelescu, pentru Fanatik.ro.

Ce a declarat Gino Iorgulescu?

„După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor”, a spus Gino Iorgulescu pentru Digi Sport.