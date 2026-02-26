Cristiano Ronaldo şi-a cumpărat club de fotbal în Spania - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo şi-a cumpărat club de fotbal în Spania

Radu Constantin Publicat: 26 februarie 2026, 11:17

Cristiano Ronaldo după un gol marcat pentru Al Nassr / Profimedia Images

Averea netă a lui Cristiano Ronaldo era în 2025 de 1,4 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index. Cum bani nu mai sunt o problemă pentru fostul star de la Real Madrid, acesta a început să facă investiţii şi de viitor. Iar una dintre investiţiile făcute de fotbalistul de 41 de ani este la clubul de fotbal Unión Deportiva Almería, acolo unde a achiziţionat 25 la sută din acţiunile clubului.

„Suntem foarte bucuroși că Cristiano a ales clubul nostru pentru a investi. Este considerat cel mai bun jucător din toate timpurile, cunoaște foarte bine campionatele din Spania și înțelege potențialul a ceea ce construim aici, atât la nivelul echipei, cât și al academiei”, a declarat președintele clubului Almería, Mohamed Al Khereiji.

„Am avut mereu ambiția de a contribui la fotbal și dincolo de terenul de joc. UD Almería este un club cu baze solide și cu un potențial clar de creștere. Sunt cu adevărat entuziasmat să lucrez alături de conducere pentru a susține următoarea etapă de dezvoltare a clubului”, a spus şi Cristiano Ronaldo.

Almeria este pe locul 3 în Segunda şi ar avea şanse să promoveze pe prima scenă.

