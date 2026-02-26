Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Salariul fabulos pentru care a semnat Boateng - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Salariul fabulos pentru care a semnat Boateng

Salariul fabulos pentru care a semnat Boateng

Radu Constantin Publicat: 26 februarie 2026, 10:37

Comentarii
Salariul fabulos pentru care a semnat Boateng

Kennedy Boateng, după un gol marcat / Sport Pictures

Pierdere importantă pentru Dinamo! Kennedy Boateng mai are contract cu  gruparea din Ştefan cel Mare până la finalul acestui sezon, iar stoperul a luat decizia de a nu continua sub comanda lui Zeljko Kopic, în ciuda eforturilor făcute de către cei din conducere. Acum s-au aflat şi banii pentru care Boateng a decis să nu mai continue în România, iar suma este una substanţială.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundașul în vârstă de 29 de ani a bătut palma cu cei de la Shandong Taishan, formație unde au mai evoluat în trecut Ionel Dănciulescu și Marius Niculae.

Gruparea chineză a venit și cu o propunere salarială consistentă pentru jucătorul care este evaluat în prezent la 1,2 milioane de euro. Potrivit gsp.ro, salariul lunar al acestuia se va ridicat la 80.000 de euro.

Prin comparaţie, dacă rămânea la Dinamo el ar fi încasat 25.000 de euro pe lună.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Observator
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Zeljko Kopic, reacţie după ce fanii lui Dinamo au transmis echipei să se dea la o parte cu FC Argeş: “Înţeleg rivalitatea, dar ăsta e singurul obiectiv”
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, reacţie după ce fanii lui Dinamo au transmis echipei să se dea la o parte cu FC Argeş: “Înţeleg rivalitatea, dar ăsta e singurul obiectiv”
14:29
Gigi Becali îi răspunde lui Denis Alibec: “A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute”
14:04
Ianis Zicu i-a răspuns lui Gigi Becali: “Nu cred că noi oferim ajutor cuiva”
13:45
O lună până la barajul crucial cu Turcia! Cum ar putea arăta primul 11 al României
13:40
UPDATEAdus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar
13:22
Joacă Florin Tănase cu UTA Arad? Verdictul medicilor
12:54
VIDEODetroit Pistons – Oklahoma City Thunder 124-116! Cade Cunningham, 29 de puncte şi 13 assist-uri
Vezi toate știrile
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 3 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 4 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 5 Billel Omrani s-a întors în fotbalul românesc. Cu ce echipă a bătut palma 6 Anunţul făcut de Sepsi după ce numele clubului a apărut în dosarul blaturilor
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele