Salariul fabulos pentru care a semnat Boateng - Antena Sport

Pierdere importantă pentru Dinamo! Kennedy Boateng mai are contract cu gruparea din Ştefan cel Mare până la finalul acestui sezon, iar stoperul a luat decizia de a nu continua sub comanda lui Zeljko Kopic, în ciuda eforturilor făcute de către cei din conducere. Acum s-au aflat şi banii pentru care Boateng a decis să nu mai continue în România, iar suma este una substanţială.

Fundașul în vârstă de 29 de ani a bătut palma cu cei de la Shandong Taishan, formație unde au mai evoluat în trecut Ionel Dănciulescu și Marius Niculae.

Gruparea chineză a venit și cu o propunere salarială consistentă pentru jucătorul care este evaluat în prezent la 1,2 milioane de euro. Potrivit gsp.ro, salariul lunar al acestuia se va ridicat la 80.000 de euro.

Prin comparaţie, dacă rămânea la Dinamo el ar fi încasat 25.000 de euro pe lună.