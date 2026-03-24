Situaţie explozivă la CFR. Clubul riscă excluderea din Liga 1 şi Europa pentru datorii de 3 milioane de euro

CFR Cluj se află într-un moment critic. Dacă nu prinde un loc de cupe europene, clubul riscă să ajungă în colaps financiar, asta pentră că în acest moment există datorii de 3 milioane de euro doar la stat, bani pe care Varga nu îi are, anunţă Prima Sport.

În cazul în care această sumă nu este lichidată până la vară, clubul riscă excluderea din cupele europene şi poate să nu primească licenţa pentru Liga 1.

Pentru licenţa europeană, CFR Cluj ar trebui să demonstreze că a stins toate datoriile şi a plătit salariile până la data de 28 februarie. Termenul limită expiră însă în câteva zile, pentru că “dosarul” pentru Europa se depune până pe 31 martie! Cât priveşte licenţa pentru Liga 1, clubul trebuie să demonstreze prin acte până pe 15 aprilie că nu mai există restanţe la club.

”Au fost întârzieri, eu sunt în Africa acuma, dar ajung săptămâna asta şi rezolv toate problemele, mă ţin de cuvânt. Nu se pune problema să nu rezolv şi să nu ne luăm licenţele. Nu există aşa ceva.

Cu Pancu nu am apucat să mă văd pentru că am fost o singură dată în România şi foarte pe scurt, aveam avion la 4 dimineaţa. El rămâne la noi, nu se pune problema. Eu vreau şi el îşi doreşte la fel. Plătesc tot ce trebuie să nu mai fie probleme”, a declarat patronul Varga pentru primasport.ro.