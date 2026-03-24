Situaţie explozivă la CFR. Clubul riscă excluderea din Liga 1 şi Europa pentru datorii de 3 milioane de euro

Radu Constantin Publicat: 24 martie 2026, 11:08

CFR Cluj se află într-un moment critic. Dacă nu prinde un loc de cupe europene, clubul riscă să ajungă în colaps financiar, asta pentră că în acest moment există datorii de 3 milioane de euro doar la stat, bani pe care Varga nu îi are, anunţă Prima Sport.

În cazul în care această sumă nu este lichidată până la vară, clubul riscă excluderea din cupele europene şi poate să nu primească licenţa pentru Liga 1.

Pentru licenţa europeană, CFR Cluj ar trebui să demonstreze că a stins toate datoriile şi a plătit salariile până la data de 28 februarie. Termenul limită expiră însă în câteva zile, pentru că “dosarul” pentru Europa se depune până pe 31 martie! Cât priveşte licenţa pentru Liga 1, clubul trebuie să demonstreze prin acte până pe 15 aprilie că nu mai există restanţe la club.

”Au fost întârzieri, eu sunt în Africa acuma, dar ajung săptămâna asta şi rezolv toate problemele, mă ţin de cuvânt. Nu se pune problema să nu rezolv şi să nu ne luăm licenţele. Nu există aşa ceva.

Cu Pancu nu am apucat să mă văd pentru că am fost o singură dată în România şi foarte pe scurt, aveam avion la 4 dimineaţa. El rămâne la noi, nu se pune problema. Eu vreau şi el îşi doreşte la fel. Plătesc tot ce trebuie să nu mai fie probleme”, a declarat patronul Varga pentru primasport.ro.

CFR Mai are de plătit 2 milioane de euro şi către Fiorentina

Pe lângă impresari care îşi cer drepturile, cum ar fi Cătălin Sărmăşan şi Lucian Marinescu, care au dat în judecată clubul, CFR mai are şi o altă problemă delicată. În vară, clubul ar avea de achitat 2 milioane de euro către Fiorentina, club de la care a fost adus Louis Munteanu la CFR. Până acum, CFR a achitat 100.000 de euro în primă fază, apoi 400.000 de euro către clubul italian. La un calcul simplu, vara se anunţă una critică la CFR Cluj, care a strâns datorii de aproximativ 6 milioane de euro către stat, impresari sau cluburi.

Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Simulare BAC 2026, subiecte la Matematică. Ce a picat la subiectul III
Observator
Simulare BAC 2026, subiecte la Matematică. Ce a picat la subiectul III
Acuzații incredibile la adresa presupusului amant al iubitei lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care o femeie i-a solicitat daune morale
Fanatik.ro
Acuzații incredibile la adresa presupusului amant al iubitei lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care o femeie i-a solicitat daune morale
12:47

Românul cu ofertă de la Galatasaray. Daniel Pancu confirmă: “Sunt șanse să plece”
12:16

Modificarea pregătită de Mircea Lucescu în lotul României după revenirea lui Ionuț Radu. Cine iese din schemă
12:13

Promisiunea uriaşă pe care Răzvan Marin le-a făcut-o românilor, înainte de barajul cu Turcia: “Toată lumea o să vadă”
11:54

Cristi Chivu a primit un “vot de încredere” în lupta pentru titlul din Italia: “Nu faci asta din noroc”
11:53

Când se vor disputa cele 4 meciuri din Liga Campionilor Asiei amânate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
11:51

Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță
Vezi toate știrile
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 3 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 4 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 5 „Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia 6 Scandal înainte de meciul de baraj pentru Mondial: „A fost sabotaj, a făcut-o intenționat”
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav