Neluţu Varga a luat decizia în privinţa lui Daniel Pancu! Promisiunea făcută de patronul de la CFR Cluj: “Nu mai există aşa ceva”

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a anunţat că îi va prelungi contractul lui Daniel Pancu, indiferent de cum se va încheia sezonul echipei din Gruia. CFR Cluj a învins-o vineri seară pe Rapid şi este la doar trei puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, după două etape disputate din acest play-off.

Eliminaţi din Cupa României, clujenii mai pot ajunge în cupele europene doar prin intermediul campionatului. Nicio presiune însă pe umerii lui Daniel Pancu din acest punct de vedere, care are contractul pregătit de Neluţu Varga, indiferent de ce se va întâmpla la finalul acestui sezon.

Neluţu Varga îi va prelungi contractul lui Daniel Pancu, indiferent de cum se va termina sezonul lui CFR Cluj: “Nu se pune problema”

Varga apreciază enorm munca depusă de Pancu la CFR Cluj. Mai mult, patronul l-a aplaudat pentru modul în care a reuşit să gestioneze vestiarul şi să facă să dispară “bisericuţele” care existau în Gruia:

“Normal că îi vom prelungi contractul (n.r lui Daniel Pancu, chiar dacă va rata obiectivele). Nu se pune problema. Am vorbit cu Iuliu Mureșan despre faptul că va rămâne. A refăcut grupul, pentru că existau bisericuțe când a venit el. Erau diferențe salariale și asta crea nemulțumiri între jucători. Acum nu mai există așa ceva”, a declarat Neluţu Varga, potrivit prosport.ro.

Pentru CFR Cluj, primul meci după pauza internaţională provocată de meciurile echipelor naţionale va avea loc pe 6 aprilie, pe Ion Oblemenco, împotriva Universităţii Craiova. În urmă cu câteva săptămâni, pe acelaşi stadion, oltenii s-au impus şi s-au calificat în semifinalele Cupei României după victoria cu 3-1 în faţa clujenilor.