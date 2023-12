Siyabonga Ngezana, dezvăluire senzațională despre omul care l-a ajutat cel mai mult la FCSB: „M-a făcut să mă simt ca acasă” - Antena Sport

”Acum am totul aici, de asta am făcut sacrificiul de a locui în baza clubului. Există multe avantaje, nu cheltui bani afară, păstrez banii pe care i-aș fi dat pe hotel, îi economisesc și rămân concentrat, din moment ce am tot ce-mi trebuie aici, la club.

Oricând simt că nu am făcut destule la antrenament merg să mă antrenez suplimentar pe teren sau în sala de forță și mănânc sănătos, nici măcar nu trebuie să cumpăr mâncare.

Există un citat pe care l-am auzit, un tată sfătuindu-și băiatul: ‘Ai o carieră scurtă și trebuie să lași lucruri mărețe în urmă, deci fă mici sacrificii acum pentru a trăi o viață mai bună apoi’.

Pot să aplic acest sfat carierei mele, să fac sacrificii. Fără familie, fără iubită și fără prieteni. Suntem eu, Dumnezeu și fotbalul”, a declarat Siyabonga Ngezana pentru sursa citată anterior.