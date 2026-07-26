„Slabi”. Ce jucători ai Universității Craiova au fost făcuți praf, după umilința cu Dinamo: „Nu au adus nimic”

Dinamo a umilit-o pe Universitatea Craiova, în etapa a doua de Liga 1. „Câinii” au dat recital pe arena Arcul de Triumf și s-au impus cu un categoric 5-1.

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După meci, Pavel Badea a reacționat și i-a criticat pe jucătorii noi veniți la Universitatea Craiova, în această vară. Ronaldo Webster, transferat recent de olteni, a gafat impardonabil la al doilea gol al lui Dinamo, marcat de Alexandru Musi.

Transferurile Universității Craiova, „distruse” după umilința cu Dinamo

„(n.r. despre jucătorii noi transferați în această vară) Slabi, să sperăm că în următoarea perioadă vor reuși să confirme. Nu au adus mare lucru în plus.

Pentru că au ajuns aici, e clar că au calități. Deocamdată, niciunul dintre ei nu a arătat mare lucru”, a declarat Pavel Badea, conform digisport.ro.

De asemenea, Pavel Badea a transmis că rămâne de văzut dacă decizia lui Filipe Coelho de a-și menaja titularii în derby-ul cu Dinamo, în vederea returului cu Levski, se va dovedi a fi una inspirată. Chiar dacă oltenii forțează calificarea în turul trei preliminar de Champions League, președintele clubului a subliniat că o asemenea umilință în confruntarea cu marea rivală nu le pică bine fanilor și jucătorilor.