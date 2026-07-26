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„Slabi”. Ce jucători ai Universității Craiova au fost făcuți praf, după umilința cu Dinamo: „Nu au adus nimic”

Viviana Moraru Publicat: 26 iulie 2026, 8:34

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Slabi”. Ce jucători ai Universității Craiova au fost făcuți praf, după umilința cu Dinamo: Nu au adus nimic”

Jucătorii Universității Craiova, la finalul derby-ului cu Dinamo/ Sport Pictures

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Dinamo a umilit-o pe Universitatea Craiova, în etapa a doua de Liga 1. „Câinii” au dat recital pe arena Arcul de Triumf și s-au impus cu un categoric 5-1.

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După meci, Pavel Badea a reacționat și i-a criticat pe jucătorii noi veniți la Universitatea Craiova, în această vară. Ronaldo Webster, transferat recent de olteni, a gafat impardonabil la al doilea gol al lui Dinamo, marcat de Alexandru Musi.

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(n.r. despre jucătorii noi transferați în această vară) Slabi, să sperăm că în următoarea perioadă vor reuși să confirme. Nu au adus mare lucru în plus.

Pentru că au ajuns aici, e clar că au calități. Deocamdată, niciunul dintre ei nu a arătat mare lucru”, a declarat Pavel Badea, conform digisport.ro.

De asemenea, Pavel Badea a transmis că rămâne de văzut dacă decizia lui Filipe Coelho de a-și menaja titularii în derby-ul cu Dinamo, în vederea returului cu Levski, se va dovedi a fi una inspirată. Chiar dacă oltenii forțează calificarea în turul trei preliminar de Champions League, președintele clubului a subliniat că o asemenea umilință în confruntarea cu marea rivală nu le pică bine fanilor și jucătorilor.

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O înfrângere usturătoare într-un moment nepotrivit, noi suntem crescuți la Craiova pentru a o învinge pe Dinamo. Ne creează un disconfort înaintea meciului de miercuri cu Levski.

Am avut o primă repriză groaznică, în care jucătorii noi au luat meciul cu lejeritate. Mijlocul, slab. A fost un meci nereușit. Sper să câștigăm cu Levski la cel puțin două goluri diferență, pentru a merge mai departe. Oltenii sunt pretențioși.

Poate părea o decizie neinspirată să vii la Dinamo cu o echipă în care nu au fost mulți titulari. Dacă vom câștiga cu Levski, vom zice că această decizie a fost una excelentă. Să sperăm că această decizie va fi una inspirată. Presiunea nu e pe Filipe Coelho, e pe toți cei care iubim fotbalul craiovean.

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Adversarul nostru numărul unu în zonă este Dinamo. Nu este ușor să digeri acest eșec. Era extrem de important acest meci. Pentru olteni poate este cel mai important în decursul unui an”, a mai declarat Pavel Badea.

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