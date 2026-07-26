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Gică Craioveanu n-a avut milă de Universitatea Craiova după eșecul-șoc cu Dinamo: „Echipa trebuie zguduită”

Andrei Nicolae Publicat: 26 iulie 2026, 8:16

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Gică Craioveanu n-a avut milă de Universitatea Craiova după eșecul-șoc cu Dinamo: „Echipa trebuie zguduită

Gică Craioveanu, la Antena 1

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Gică Craioveanu a comentat în termeni extrem de duri înfrângerea usturătoare suferită de Universitatea Craiova în deplasarea de la Dinamo, scor 1-5. Fostul jucător din Bănie a luat la rând jucătorii lui Filipe Coelho și le-a analizat prestațiile, după care s-a arătat convins că Mihai Rotaru nu va rămâne indiferent în urma a celor întâmplate.

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Dinamo a obținut o victorie răsunătoare în fața Universității Craiova pe Arcul de Triumf, scor final 5-1. Filipe Coelho și-a menajat mare parte din titulari, iar elevii lui Nuno Campos au profitat din plin. Alberto Soro, Alexandru Musi, Alexandru Pop, Cătălin Cîrjan și Martin Pascual au semnat golurile care au consemnat o victorie uluitoare a alb-roșiilor.

Gică Craioveanu, discurs tranșant după eșecul Craiovei cu Dinamo cu 5-1

După meciul de pe Arcul de Triumf au început să curgă și reacțiile din lumea fotbalului, iar Gică Craioveanu a vorbit din partea taberei suporterilor oltenilor. Singurii jucători remarcați de fostul atacant au fost Alexandru Crețu și Steven Nsimba, nefiind impresionat de restul.

Ulterior, Craioveanu a vorbit despre următoarea partidă a alb-albaștrilor, returul cu Levski Sofia din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, unde oltenii trebuie să întoarcă rezultatul de 0-1 din Bulgaria. În acest sens, fostul internațional a declarat ă Mihai Rotaru, cel mai cunoscut acționar din club, trebuie să aibă o intervenție în forță după ce s-a întâmplat pe „Arc”.

Imaginea nu a fost una bună. Nu a fost o înfrângere la limită. Echipa a arătat foarte rău în această seară. Pe teren au fost jucători importanți, dar totul a fost greșit. Crețu și Nsimba au fost singurii care au mai mișcat. Băluță și Anzor… ce să zic? Pe Etim nici nu l-am văzut pe teren. Matei, copilul, a încercat, dar nu a avut nicio realizare.

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Mister a făcut strategia. Mike va interveni, Rotaru va lua atitudine. Va trage un semnal de alarmă! Pentru mine, meciul de miercuri este cel mai important din istoria Universității Craiova. Rotaru trebuie să facă ceva cu echipa, să vorbească cu căpitanii, să transmită ceva grupului, să îl zguduie puțin. Da, echipa trebuie zguduită„, a spus fostul jucător din Bănie, potrivit digisport.ro.

Pentru Dinamo, urmează partida cu Oțelul Galați din deplasare, în timp ce Universitatea Craiova o va întâlni pe Levski Sofia în manșa a doua din turul 2 preliminar Champions league, duel care a reprezentat și motivul pentru care Coelho și-a menajat titularii.

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