Sorin Cârțu, mesaj ferm după ce s-a scris că Mirel Rădoi ar putea pleca de la Craiova: "Vă rog să înțelegeți" - Antena Sport

Sorin Cârțu, mesaj ferm după ce s-a scris că Mirel Rădoi ar putea pleca de la Craiova: "Vă rog să înțelegeți"

Sorin Cârțu, mesaj ferm după ce s-a scris că Mirel Rădoi ar putea pleca de la Craiova: "Vă rog să înțelegeți"

Sorin Cârțu, mesaj ferm după ce s-a scris că Mirel Rădoi ar putea pleca de la Craiova: “Vă rog să înțelegeți”

Andrei Nicolae Publicat: 29 octombrie 2025, 12:59

Sorin Cârțu, mesaj ferm după ce s-a scris că Mirel Rădoi ar putea pleca de la Craiova: Vă rog să înțelegeți

Mirel Rădoi, în timpul unui meci / Profimedia

Situația de la Universitatea Craiova nu este una “roz”, iar recent s-a scris despre posibilitatea ca Mirel Rădoi să plece de la echipă. Sorin Cârțu, președintele de onoare al oltenilor, a fost rugat să comenteze pe seama acestui subiect, însă oficialul a transmis că el și restul membrilor din conducere vor avea aceeași poziție.

Legenda orașului Craiova a declarat că nimeni dintre cei care decid destinele Universității nu vor comenta pe seama zvonurilor legate de Mirel Rădoi, iar echipa este concentrată strict pe meciul din Cupa României. Astăzi, de la ora 18:30, oltenii înfruntă Sănătatea Cluj în prima etapă a grupelor Cupei României.

Situația lui Rădoi, incertă. Conducerea tace

Mirel Rădoi se află într-o situație tensionată la Craiova, după ce a remizat în Europa League cu Noah și cu Metaloglobus în campionat. După ultimul meci, jucătorii și staff-ul au fost luați în colimator de de suporteri, iar antrenorul de 44 de ani a sărit în apărarea lor.

În urma evenimentelor întâmplate s-a scris despre posibilitatea ca Rădoi să plece. După ce Mihai Rotaru a spus că nu vede deloc această variantă în peisaj, Sorin Cârțu a preferat să păstreze liniștea.

Nu vreau să vorbesc acum. Am stabilit împreună cu conducerea că este mai bine să nu comentăm nimic. Vă rog să înțelegeți. Ne concentrăm pe meciul din Cupa României acum“, a spus Cârțu, potrivit digisport.ro.

Comentarii


1 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți" 2 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 3 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 4 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: "Sunt două «bărcuțe», trei" 5 Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa 6 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană
