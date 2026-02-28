Jucător și antrenor român, aflați într-o țară atacată de Iran în războiul cu SUA și Israel: "Au fost bubuituri" - Antena Sport

Statele Unite ale Americii și Israel au atacat coordonat Iranul, iar țara din urmă a replicat prin bombardamente în mai multe țări în care se află baze israeliene și americane. Emiratele Arabe Unite se numără printre statele atacate, iar în țara respectivă se află și doi români, Costin Amzăr și Daniel Isăilă, care a și acordat recent o reacție.

Dimineața zilei de sâmbătă a fost marcată de startul unui nou război, SUA și Israel lansând un atac asupra Iranului având drept scop schimbarea regimului de la Teheran. Conflictul s-a extins rapid în regiune, iar în state precum Qatar, Kuwait, EAU, Bahrain, Iordania și Arabia Saudită au fost raportate explozii și atacuri aeriene.

Daniel Isăilă, câștigător de Cupa României cu Astra, reacție din EAU

În EAU, baza aeriană Al Dhafra, care este folosită și de americani, a fost atacată, potrivit antena3.ro. Ea se află la sud de Abu Dhabi, capitala țării unde se află atât Costin Amzăr (jucător la Al-Nasr Dubai) și Daniel Isăilă (antrenor la Baniyas).

Tehnicianul care a câștigat Cupa și Supercupa României cu Astra a acordat și o declarație și a dezvăluit că se află în afara oricărui pericol.

“Sunt ok, au fost ceva bubuitori, le-am auzit, unde stau eu la resort. Ne-am speriat un pic, dar asta e. Nu am fost în pericol niciun moment. Am aflat de la știri. Doamne ajută să fim sănătoși“, a spus fostul antrenor de la România U-21, potrivit fanatik.ro.