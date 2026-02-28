Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Universitatea Craiova - Metaloglobus 2-1. Oltenii încheie sezonul regular pe primul loc - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Universitatea Craiova – Metaloglobus 2-1. Oltenii încheie sezonul regular pe primul loc

Universitatea Craiova – Metaloglobus 2-1. Oltenii încheie sezonul regular pe primul loc

Bogdan Stănescu Publicat: 28 februarie 2026, 16:54

Comentarii
Universitatea Craiova – Metaloglobus 2-1. Oltenii încheie sezonul regular pe primul loc

Universitatea Craiova - Metaloglobus / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a obținut un nou succes în Liga 1, de această dată contra celor de la Metaloglobus București. Formația antrenată de Filipe Coelho a avut emoții contra nou promovatei, fiind condusă pe tabelă la pauză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Rus a sunat revenirea pentru gruparea din Bănie, el fiind cel care a înscris în urma unei lovituri de colț. Scorul final a fost stabilit de autogolul lui Pasagic.

Universitatea Craiova – Metaloglobus 2-1

Final de meci! 

Min. 79: GOL! Pasagic înscrie în proprie poartă, iar oltenii trec la conducerea jocului.

Min. 49: GOL! Universitatea Craiova restabilește egalitatea prin Adrian Rus.

Reclamă
Reclamă

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză.

Min. 3: Universitatea Craiova – Metaloglobus 0-1! Purece a marcat cu un şut deviat

Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIVAngajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
Reclamă

Min. 1: A început partida!

Echipele de start:

Universitatea Craiova (3-5-2): L. Popescu – Rus, Stefanovic, Screciu – Teles, Băluță, D. Matei, Anzor, Bancu (cpt.) – Etim, Nsimba
Rezerve: Isenko, Lung, Romanchuk, Mogoș, Fălcușan, Fl. Ștefan, Mora, Al. Crețu, Houri, Baiaram, D. Muntean, Al Hamlawi
Antrenor: Filipe Coelho

Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș (cpt.) – Țîrlea, G. Dumitru, R. Bădescu, Pasagic – Irimia, Purece, Sabater, Zakir – Visic, Huiban
Rezerve: Nedelcovici, D. Popa, R. Neacșu, Mpondo, Al. Gheorghe, L. Lis, Celaj, Carvalho, Ghimfus, D. Irimia, An. Sava
Antrenor: Mihai Teja

Stadion „Ion Oblemenco”
Arbitru Andrei Moroiță (Ploiești). Asistenți Romică Bîrdeș (Pitești), Marius Bobe (București)
Arbitru VAR Iulian Călin (Ștefănești). Asistent VAR Claudiu Marcu (Constanța)

În tur, Craiova a remizat surprinzător, 0-0, la Clinceni, cu Metaloglobus. Ocaziile au curs la poarta nou-promovatei, mai ales Baiaram ratând câteva şanse mari, dar în cele din urmă Metaloglobus a reuşit să scoată un punct.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă din Abu Dhabi, despre momentele de panică după exploziile din oraș: Am auzit 3-4 bubuieli
Observator
Româncă din Abu Dhabi, despre momentele de panică după exploziile din oraș: Am auzit 3-4 bubuieli
Iran, decizie majoră după ce SUA și Israel au bombardat țara
Fanatik.ro
Iran, decizie majoră după ce SUA și Israel au bombardat țara
16:54
Jucător și antrenor român, aflați într-o țară atacată de Iran în războiul cu SUA și Israel: “Au fost bubuituri”
16:46
Conducerea U Cluj s-a lămurit! Andrei Coubiș, transferat definitiv de „șepcile roșii”. Cât a costat mutarea
16:31
Statistică uluitoare! FC Botoșani, peste Manchester City. Clasamentul în care echipa lui Leo Grozavu impresionează
16:26
Conducerea și antrenorul i-au confirmat plecarea de la Dinamo, dar el neagă tot: “Nu am semnat niciun contract”
16:10
Elias Charalambous a anunțat o altă absență în lotul FCSB, pentru meciul de la Arad: „Nu va merge cu noi”
15:46
Farul – CFR Cluj, 20:00, LIVE TEXT. Echipa lui Pancu poate să îşi asigure locul în play-off
Vezi toate știrile
1 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană 2 Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro” 3 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 4 Ce salariu avea Gabi Matei în Liga a 3-a. Fotbalistul pe care Gigi Becali a dat 600.000 de euro juca acum pe nimic 5 „Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo 6 De Rossi, despre Cristi Chivu după eliminarea din Ligă: “Acum pare un fraier”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial