Universitatea Craiova - Metaloglobus 2-1. Oltenii încheie sezonul regular pe primul loc - Antena Sport

Universitatea Craiova a obținut un nou succes în Liga 1, de această dată contra celor de la Metaloglobus București. Formația antrenată de Filipe Coelho a avut emoții contra nou promovatei, fiind condusă pe tabelă la pauză.
Adrian Rus a sunat revenirea pentru gruparea din Bănie, el fiind cel care a înscris în urma unei lovituri de colț. Scorul final a fost stabilit de autogolul lui Pasagic.
Universitatea Craiova – Metaloglobus 2-1
Final de meci!
Min. 79: GOL! Pasagic înscrie în proprie poartă, iar oltenii trec la conducerea jocului.
Min. 49: GOL! Universitatea Craiova restabilește egalitatea prin Adrian Rus.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Pauză.
Min. 3: Universitatea Craiova – Metaloglobus 0-1! Purece a marcat cu un şut deviat
Min. 1: A început partida!
Echipele de start:
Universitatea Craiova (3-5-2): L. Popescu – Rus, Stefanovic, Screciu – Teles, Băluță, D. Matei, Anzor, Bancu (cpt.) – Etim, Nsimba
Rezerve: Isenko, Lung, Romanchuk, Mogoș, Fălcușan, Fl. Ștefan, Mora, Al. Crețu, Houri, Baiaram, D. Muntean, Al Hamlawi
Antrenor: Filipe Coelho
Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș (cpt.) – Țîrlea, G. Dumitru, R. Bădescu, Pasagic – Irimia, Purece, Sabater, Zakir – Visic, Huiban
Rezerve: Nedelcovici, D. Popa, R. Neacșu, Mpondo, Al. Gheorghe, L. Lis, Celaj, Carvalho, Ghimfus, D. Irimia, An. Sava
Antrenor: Mihai Teja
Stadion „Ion Oblemenco”
Arbitru Andrei Moroiță (Ploiești). Asistenți Romică Bîrdeș (Pitești), Marius Bobe (București)
Arbitru VAR Iulian Călin (Ștefănești). Asistent VAR Claudiu Marcu (Constanța)
În tur, Craiova a remizat surprinzător, 0-0, la Clinceni, cu Metaloglobus. Ocaziile au curs la poarta nou-promovatei, mai ales Baiaram ratând câteva şanse mari, dar în cele din urmă Metaloglobus a reuşit să scoată un punct.
- Conducerea U Cluj s-a lămurit! Andrei Coubiș, transferat definitiv de „șepcile roșii”. Cât a costat mutarea
- Statistică uluitoare! FC Botoșani, peste Manchester City. Clasamentul în care echipa lui Leo Grozavu impresionează
- Conducerea și antrenorul i-au confirmat plecarea de la Dinamo, dar el neagă tot: “Nu am semnat niciun contract”
- Elias Charalambous a anunțat o altă absență în lotul FCSB, pentru meciul de la Arad: „Nu va merge cu noi”
- Farul – CFR Cluj, 20:00, LIVE TEXT. Echipa lui Pancu poate să îşi asigure locul în play-off