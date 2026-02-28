Mihai Teja, OUT de la Metaloglobus după eșecul cu Universitatea Craiova: "Dragoste cu sila nu se poate" - Antena Sport

Mihai Teja a anunțat că meciul contra Universității Craiova a fost ultimul pentru el pe banca lui Metaloglobus. Tehnicianul de 47 de ani lasă echipa pe ultimul loc în Liga 1, cu 11 puncte adunate în 29 de etape.
Universitatea Craiova a învins-o la limită pe Metaloglobus cu scorul de 2-1, la capătul unui meci în care oltenii nu au prestat cel mai bun joc al lor. După duelul din Bănie, Mihai Teja, antrenorul formației din Pantelimon, a anunțat că va pleca.
Mihai Teja: “Dragoste cu sila nu se poate”
Antrenorul care le-a mai pregătit în trecut pe FCSB, Gaz Metan sau FC Botoșani a dezvăluit că după o discuție cu cei din conducere, a decis să rezilieze contractul. Teja a dezvăluit inclusiv că a avut probleme cu președintele lui Metaloglobus, motiv pentru care a decis să plece.
“Eu și clubul am reziliat contractul, am căzut de comun acord. Clubul nu m-a mai vrut, e ok. După meciul acesta, părăsesc echipa. Am căzut de acord, am vorbit cu patronul clubului. Dacă nu a vrut să mai fiu antrenorul echipei, nicio problemă, eu nu pot să stau așa, am avut divergențe și cu președintele clubului.
Am creat un grup bun, am creat un stil de joc, o echipă bună, zic eu, chiar dacă nu am luat punctele. Echipa asta arată un fotbal. Eu îi felicit pe băieți, merită statui. Probabil lipsa rezultatelor, da. Probabil președintele nu m-a mai vrut și asta e. Dacă președintele clubului nu te mai vrea, ce să faci?
Eu am discutat cu patronul, a venit, mi-a spus, am reziliat de comun acord. Dragoste cu sila nu se poate“, a spus Mihai Teja, potrivit digisport.ro.
Venit la echipa din Pantelimon după plecarea lui Ianis Zicu, cel care a reușit promovarea în Liga 1, Teja a înregistrat un bilanț de două victorii, cinci remize și 22 de eșecuri în cele 29 de etape din campionat.
- Farul – CFR Cluj 0-0. Trupa lui Pancu poate să îşi asigure locul în play-off
- A picat nocturna înainte de Farul – CFR Cluj. Sistemul s-a rezolvat cu mai puțin de o oră până la start
- Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club”
- Așa ar arăta un final de sezon “de infarct” în Liga 1. Scenariile în care 3 echipe termină la egalitate de puncte
- Transferul carierei pentru Joyskim Dawa! Unde este dorit stoperul FCSB, cu o clauză de 5 milioane de euro