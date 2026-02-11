Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo - Antena Sport

Gestul făcut de Ștefan Baiaram la finalul partidei dintre Dinamo București și Universitatea Craiova nu a rămas nesancționat. Jucătorul din Bănie s-a scuipat cu un spectator al „câinilor” după fluierul final, iar imaginile au ajuns în spaţiul public.

Jucătorul a anunţat că “nu regretă” gestul său, iar astăzi a primit o veste şoc din partea Comisiei de Disciplină, care a decis să-l suspende pentru două etape. Decizia a fost luată astăzi de comisia FRF.

Astfel, Ştefan Baiaram va lipsi la următoarele două partide oficiale ale Universității, care sunt exact derby-urile cu FCSB.

Ștefan Baiaram nu va fi amendat de Universitatea Craiova

După meci, Ilie Dumitrescu și Gică Craioveanu l-au criticat pe jucătorul de 23 de ani pentru gestul făcut, cel din urmâ spunând inclusiv că fotbalistul oltenilor ar trebui să fie amendat. Mario Felgueiras a vorbit despre ce s-a întâmplat pe Arena Națională și a exclus complet această variantă, declarând totuși că se va purta o discuție alături de Baiaram.

În plus, oficialul din Bănie a recunoscut că gestul reprobabil al fotbalistului de atac nu este unul normal și că jucătorii echipei lui Coelho trebuie să fie educați, ținând cont că vor exista și pe viitor situații în care vor fi provocați.