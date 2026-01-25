Steven Nsimba, naturalizat şi chemat la naţionala României. Cine face anunţul: "Ne lipsesc jucători care să finalizeze" - Antena Sport

Steven Nsimba a reuşit să se impună la Universitatea Craiova şi să fie omul care aduce golurile. El a marcat şi cu Petrolul o “dublă”, iar cu Botoşani a oferit o pasă decisivă. Evoluţia lui a fost lăudată de Pavel Badea, care vine cu o propunere interesantă pentru CFR Cluj. Şi anume naturaliuarea acestuia şi chemarea la naţionala României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Ne lipsesc jucători care să finalizeze și să tranșeze meciul în favoarea noastră. România are valoare, trebuie doar să finalizeze ce are ca ocazii. Nsimba ar fi bun pentru noi. Ne trebuie un jucător care să finalizeze acțiunile”, a declarat Pavel Badea, conform digisport.ro.

Doar Camora a fost naturalizat

La finalul anului 2020, Mario Camora, căpitanul și fundașul stânga de la CFR Cluj, a primit cetățenia română și a devenit primul jucător naturalizat care evolua sub tricolor. În momentul în care a bifat primul meci pentru România, el a fost și cel mai vârstnic fotbalist care a debutat la prima reprezentativă, la 33 de ani, 10 luni și 28 de zile.