Mihai Rotaru, reacție surpriză după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FC Argeș: „Am vorbit cu el și…”

Pavel Badea a dezvăluit cum a reacționat Mihai Rotaru, după ce Universitatea Craiova a fost învinsă de FC Argeș, scor 0-1, în prima etapă de play-off. Oltenii pot pierde primul loc, în cazul în care Rapid o va învinge pe Dinamo.

Pavel Badea a dezvăluit că a purtat discuții cu Mihai Rotaru, iar acesta era foarte optimist, în ciuda eșecului surprinzător înregistrat de Universitatea Craiova.

Mihai Rotaru, optimist după Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1

Pavel Badea, președintele oltenilor, a dezvăluit că Mihai Rotaru nu și-a pierdut încrederea în echipa sa. Patronul Universității Craiova a fost extrem de încrezător în elevii lui Filipe Coelho, chiar și după eșecul cu FC Argeș.

„A fost o atmosferă de tristețe. Am vorbit și aseară după meci, chiar și acum dimineață (n.r. cu Mihai Rotaru). Suntem optimiști și sper să mergem înainte cu încredere. Chiar avem o echipă bună. Se poate întâmpla să ai un accident. Și acum câteva etapa cu UTA, acasă, am avut un accident, când a plecat Mirel Rădoi. Dar am trecut cu bine în următoarele meciuri. Sperăm ca prin ridicarea nivelului jocului, prin câștigarea încrederii, să redevenim echipa care a fost în ultimele etape.

Optimismul pe care l-am văzut în această dimineață la Mihai Rotaru este încurajator. Îl văd pe Mihai foarte încrezător în potențialul echipei și în reușita din acest sezon. Ne animă și pe noi, cei din jurul echipei. Noi chiar credem că echipa poate reuși o performanță notabilă în acest sezon”, a declarat Pavel Badea, conform fanatik.ro.