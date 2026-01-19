Reacţia lui Steven Nsimba după ce a reuşit o "dublă" cu Petrolul, iar Craiova a revenit pe primul loc! - Antena Sport

Steven Nsimba (29 de ani) a reacţionat după ce a reuşit o “dublă” în victoria Universităţii Craiova, cu 4-0. Nsimba a marcat în minutele 16 şi 17, prima oară din penalty, a doua oară cu un şut plasat, după o eroare a apărării “lupilor galbeni”.
Nsimba a rămas la Universitatea Craiova deşi era dat ca transferat de la echipa patronată de Mihai Rotaru la finalul anului trecut.
Steven Nsimba, după “dubla” cu Petrolul şi revenirea Craiovei pe primul loc: “E foarte bine că am început așa anul”
“E un sentiment plăcut, e un început bun de an. Lăsăm ce a fost în urmă, ne focusăm pe prezent și pe meciul următor. Da, a fost dorința mea pentru numărul 7, e o legătură specială.
E foarte bine că am început așa anul, trebuie să ne concentrăm la fiecare meci. O să țin secret (n.r.: dacă țintește titlul de golgheter) și vom vedea la final”, a declarat Steven Nsimba pentru digisport.ro.
Nsimba a ajuns la 8 goluri în 18 meciuri disputate în campionat pentru Craiova în acest sezon. El are şi două assist-uri. El mai are 3 goluri în 9 meciuri în Conference League. Nsimba a fost MVP-ul meciului cu Petrolul, fiind notat cu 8.4 de flashscore.ro pentru prestaţia lui de la această partidă.
Petrolul – Universitatea Craiova 0-4. Oltenii au revenit pe primul loc
Echipa Universitatea Craiova a învins, luni seară, în deplasare, cu 4-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a 22-a din Liga 1.
Deşi în urmă cu o săptămână era dat ca şi plecat de la Craiova, Steven Nsimba a fost titular la reluarea sezonului din Liga 1 şi a demonstrat că poate fi un jucător decisiv pentru lider. La Ploieşti, arbitrul Horaţiu Feşnic a dictat penalty pentru olteni după un fault al lui Ignat la Cicâldău, iar Nsimba a transformat lovitura de pedeapsă în minutul 16. După numai un minut, acelaşi Nsimba a şutat de la distanţă, plasat, l-a învins din nou pe Krell, ducând scorul la 2-0.
Ploieştenii au trecut pe lângă gol în minutul 25, când Papp nu a ajuns la centrarea lui Rareş Pop, iar Etim a înscris pentru oaspeţi în minutul 38, dar golul a fost anulat de VAR pentru o poziţie de offside. Roche a căutat poarta cu o foarfecă, în minutul 61, dar nu a găsit-o, în timp ce elevii lui Coelho au reuşit să îşi securizeze victoria în minutul 81. Diogo Rodrigues a greşit la o minge pe care a vrut să o trimită către Krell, cu capul, Baiaram a recuperat şi a înscris la colţul lung.
Meciul a fost închis de golul lui Luca Băsceanu, din penalty, în al cincilea minut de prelungire al meciului şi Universitatea Craiova s-a impus la Ploieşti, cu Petrolul, cu 4-0, revenind pe prima treaptă a podiumului, cu 43 de puncte, urmată de Rapid (42 de puncte) şi Dinamo (41). Petrolul este pe 13, cu 20 de puncte.
