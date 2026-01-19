Reacţia lui Steven Nsimba după ce a reuşit o "dublă" cu Petrolul, iar Craiova a revenit pe primul loc! - Antena Sport

Steven Nsimba după unul dintre cele două goluri marcate cu Petrolul / Sport Pictures

Steven Nsimba (29 de ani) a reacţionat după ce a reuşit o “dublă” în victoria Universităţii Craiova, cu 4-0. Nsimba a marcat în minutele 16 şi 17, prima oară din penalty, a doua oară cu un şut plasat, după o eroare a apărării “lupilor galbeni”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nsimba a rămas la Universitatea Craiova deşi era dat ca transferat de la echipa patronată de Mihai Rotaru la finalul anului trecut.

Steven Nsimba, după “dubla” cu Petrolul şi revenirea Craiovei pe primul loc: “E foarte bine că am început așa anul”

“E un sentiment plăcut, e un început bun de an. Lăsăm ce a fost în urmă, ne focusăm pe prezent și pe meciul următor. Da, a fost dorința mea pentru numărul 7, e o legătură specială.

E foarte bine că am început așa anul, trebuie să ne concentrăm la fiecare meci. O să țin secret (n.r.: dacă țintește titlul de golgheter) și vom vedea la final”, a declarat Steven Nsimba pentru digisport.ro.

Nsimba a ajuns la 8 goluri în 18 meciuri disputate în campionat pentru Craiova în acest sezon. El are şi două assist-uri. El mai are 3 goluri în 9 meciuri în Conference League. Nsimba a fost MVP-ul meciului cu Petrolul, fiind notat cu 8.4 de flashscore.ro pentru prestaţia lui de la această partidă.