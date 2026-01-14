Sub contract cu Botoşani, jucătorul a semnat cu Universitatea Cluj. Valeriu Iftime îl face praf: "E bolnav încontinuu" - Antena Sport

Valeriu Iftime a anunţat o plecare de la FC Botoşani. Este vorba de Adams Friday, care a semnat cu Universitatea Cluj. El va pleca de la Botoşani din vară, atunci când îi expiră contractul. Adams Friday se afla în ultimele şase luni de contract cu FC Botoşani şi putea semna cu orice echipă. Mai mult, Valeriu Iftime susţine că echipa pe care o conduce nu i-a propus prelungirea.

“Adams Friday s-a înțeles cu U Cluj, mi se pare. Din vară, bineînțeles, că e la mine până în iunie.

(n.r. N-ați încercat să-l convingeți să rămână?) Nu, pentru că e bolnav încontinuu. Fractură de stres, are stres la cap, la urechi, la mâini, peste tot.

(n.r. Asta invocă el?) Poate că invocă, exact. Mai e o chestie interesantă, el nu poate rămâne pentru că nu are unde juca.

Dacă Narcis Ilaș era sănătos, el nu juca niciun minut. Deci era complicat pentru el, și înțeleg. D-asta i-am dat drumul, ca să știți. Dacă aș fi vrut, negociam cu el, m-a rugat din vară”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit Sport.ro.