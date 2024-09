Suma uriaşă pe care Gigi Becali trebuie să i-o plătească lui Neluţu Varga dacă Daniel Bîrligea va juca împotriva lui CFR Cluj! - Antena Sport

Totuși, potrivit lui Daniel Bîrligea, nu s-au „găsit acorduri” pentru o eventuală mutare. Neluțu Varga a acceptat astfel oferta lui Gigi Becali, iar atacantul a ajuns la FCSB.

„Planurile CFR-ului erau să mă vândă afară, în Europa, doar că nu s-au găsit acordurile.

(n.r. despre transferul la FCSB) În primul rând au fost mai decişi, m-au sunat mai repede, au fost foarte rapizi, mi-au spus ”Te vrem” şi nu s-au lungit, au fost direcţi, scurt şi la obiect. Am venit aici pentru suporteri, pentru climat, pentru că tot clubul e foarte important şi organizat şi, cu siguranţă, şi pt Europa”, a spus Daniel Bîrligea, potrivit orangesport.ro.

De asemenea, Daniel Bîrligea a mai declarat că speră să facă un sezon bun în tricoul FCSB-ului.

„Eu am încredere în mine, ştiu ceea ce pot şi cred că aici pot să fac mult mbeai bine decât ceea ce am făcut la CFR pentru că e o echipă munceşte foarte mult pe faza ofensivă şi cred că mă poate ajuta mult mai mult să mă dezvolt, să am am mai multe ocazii să creez mai mult”, a mai spus atacantul.

Bănel Nicoliță, pariu nebun după transferul lui Bîrligea la FCSB

Bănel Nicoliţă a făcut un pariu nebun după transferul lui Bîrligea la FCSB. Bănel crede că noul atacant al campioanei României poate ajunge să valoreze cel puţin 10 milioane de euro în doi ani.

Bănel Nicoliţă a mai spus că s-a interesat despre Bîrligea. E de părere că acesta era numărul 9 de care echipa lui Gigi Becali avea nevoie.