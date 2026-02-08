"Sunt nebuni!" Gigi Becali cere o pedeapsă uriaşă pentru Cristiano Bergodi! L-a pus la zid şi pe Pancu: "Ce ţară, băi?" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, cere o pedeapsă uriaşă pentru Cristiano Bergodi, după ce antrenorul italian a sărit la bătaie la finalul meciului dintre CFR Cluj şi U Cluj, câştigat de echipa din Gruia cu 3-2. Italianul şi-a ieşit din minţi şi a sărit la gâtul lui Andrei Cordea după ce a fost înjurat, urmând apoi o încăierare în toată regula.

Apoi, la conferinţa de presă şi la flash interviu a fost rândul lui Daniel Pancu să îşi iasă din minţi. Antrenorul lui CFR Cluj a început să ţipe şi să spună că este inadmisibil ca un străin să se comporte aşa în România.

Gigi Becali a făcut praf pe toată lumea, după scandalul din CFR Cluj – U Cluj 3-2

Gigi Becali este de părere că Andrei Cordea trebuie să primească cinci etape de suspendare, în timp ce pedeapsa pentru Bergodi trebuie să fie mult mai dură. Patronul FCSB-ului consideră că italianul trebuie suspendat un an de zile.

În ceea ce priveşte discursul lui Daniel Pancu, Becali nu s-a ferit să îl critice pe antrenorul celor de la CFR Cluj, considerând că naţionalitatea lui Bergodi nu are legătură cu acţiunile sale:

“Sunt și împotriva lui, și împotriva lui Cordea. Nu ai voie să înjuri! Înjuri? Suspendare! Nu mai spun ce a făcut Bergodi, de unde a plecat? Bine, nici ce a făcut Pancu… Ce țară, băi? E antrenor e la noi.