"Sunt nebuni!" Gigi Becali cere o pedeapsă uriaşă pentru Cristiano Bergodi! L-a pus la zid şi pe Pancu: "Ce ţară, băi?" - Antena Sport

“Sunt nebuni!” Gigi Becali cere o pedeapsă uriaşă pentru Cristiano Bergodi! L-a pus la zid şi pe Pancu: “Ce ţară, băi?”

Alex Masgras Publicat: 8 februarie 2026, 22:49

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, cere o pedeapsă uriaşă pentru Cristiano Bergodi, după ce antrenorul italian a sărit la bătaie la finalul meciului dintre CFR Cluj şi U Cluj, câştigat de echipa din Gruia cu 3-2. Italianul şi-a ieşit din minţi şi a sărit la gâtul lui Andrei Cordea după ce a fost înjurat, urmând apoi o încăierare în toată regula.

Apoi, la conferinţa de presă şi la flash interviu a fost rândul lui Daniel Pancu să îşi iasă din minţi. Antrenorul lui CFR Cluj a început să ţipe şi să spună că este inadmisibil ca un străin să se comporte aşa în România.

Gigi Becali a făcut praf pe toată lumea, după scandalul din CFR Cluj – U Cluj 3-2

Gigi Becali este de părere că Andrei Cordea trebuie să primească cinci etape de suspendare, în timp ce pedeapsa pentru Bergodi trebuie să fie mult mai dură. Patronul FCSB-ului consideră că italianul trebuie suspendat un an de zile.

În ceea ce priveşte discursul lui Daniel Pancu, Becali nu s-a ferit să îl critice pe antrenorul celor de la CFR Cluj, considerând că naţionalitatea lui Bergodi nu are legătură cu acţiunile sale:

“Sunt și împotriva lui, și împotriva lui Cordea. Nu ai voie să înjuri! Înjuri? Suspendare! Nu mai spun ce a făcut Bergodi, de unde a plecat? Bine, nici ce a făcut Pancu… Ce țară, băi? E antrenor e la noi.

E străin, nu e, e antrenor? Dacă nu era străin, avea voie să facă? Ce a făcut nu avea voie să facă, nici român, nici străin nu avea voie să facă.

După vine Cordea și arată ce bărbat este el, doamne ce bărbat este el. Că el nu l-a înjurat pe Bergodi, el l-a înjurat pe Nistor. Am leșinat de râs. I-am zis lui Meme că ăştia sunt nebuni. Eu sunt bărbat, a, tu ești bărbat, înjuri.

Dacă se întâmplă, trebuie să fie sancțiuni drastice, ca să existe sancțiunea. Adică s-a întâmplat asta, sancțiuni mari, nu se vor întâmpla unele mai grave.

"Ești number one!". Cum negociau traficanţii din reţeaua lui Găină cu cartelurile din America Latină"Ești number one!". Cum negociau traficanţii din reţeaua lui Găină cu cartelurile din America Latină
S-a notat Cordea, o să-i dea vreo cinci etape. Lui Bergodi un an, păi dacă sare la bătaie un an, ca să știe lumea toată. Doi ani! Hai să sărim să ne batem că nu-i problemă”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.

