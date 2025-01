"Sunt pe piatră cubică!" Marius Şumudică, show după Rapid - Universitatea Craiova 1-0. Întrebarea care l-a enervat: "Ce vreţi de la mine?" - Antena Sport

Marius Şumudică, la finalul unui meci disputat de Rapid / Profimedia Marius Şumudică a făcut show la flash interviu, după meciul Rapid – Universitatea Craiova, scor 1-0, din etapa a 23-a a Ligii 1. Antrenorul giuleştenilor le-a mulţumit jucătorilor şi fanilor pentru victoria din derby. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Şumudică s-a descătuşat după ce s-a apropiat la un singur punct de Universitatea Craiova şi CFR Cluj. Marius Şumudică, show după Rapid – Universitatea Craiova 1-0 „Şumi” a anunţat că îl va putea avea pe Claudiu Petrila la următorul meci şi a precizat că Aaron Boupendza va pleca de la Rapid. S-a enervat în momentul în care a fost întrebat dacă Siegrist va ajunge la Genoa. „Este victoria jucătorilor, au dat dovadă de eroism. Am reuşit iar să formăm o familie, familia Rapid. Ţin să îi felicit şi pe suporteri, de asta avem nevoie pe Giuleşti. E victoria lor, eu doar am pregătit meciul şi sunt foarte fericit că au interpretat foarte bine sistemul, au făcut ce le-am cerut. Am întâlnit o echipă puternică şi cu atât mai importantă e victoria. Bravo, băieţi, dar încă nu am realizat nimic. Am făcut un pas mare către îndeplinirea obiectivului, să ajungem în play-off, dar suntem departe. Reclamă

Eu nu am mai plecat spre vestiar, pentru că am încercat să îmi cumpăr costum şi să mă îmbrac în negru şi nu am găsit. Nu l-am mai copiat pe Simeone, am rămas Şumudică.

Astăzi băieţii prin tot ce au făcut, prin dorinţă, prin agresivitate, numai aşa poţi să câştigi. Nu vreau să scot în evidenţă cum a pregătit Şumudică meciul, ci vreau să felicit băieţii mei. Vreau să-l felicit pe Aioani, care a făcut un meci senzaţional şi nu degeaba ajunsese la echipa naţională.

Au fost foarte multe ştiri eronate, noi rămânem o familie. Toată lumea şi-a dorit să câştige, toată lumea a cântat în vestiar. Ei sunt numărul 1, de atmosferă mă ocup eu. Eu nu înjur jucătorii.

