"Sunt stupefiat!" Adrian Mititelu, şocat după ce un jucător de la FCU Craiova este cercetat pentru pariuri online - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Adrian Mititelu a declarat că în cazul în care vor exista dovezi concrete legate de faptul că portarul echipei sale a pariat online, va lua măsuri.

„Sunt stupefiat de ce aud. Dacă e adevărat, eu sunt şocat! Nu îmi vine să cred aşa ceva despre el. Este unul dintre cei mai serioşi băieți… Chiar îl lăudau toți că e profesionist, îl elogiau. Îmi părea rău că nu apără din cauza concurenței cu Gurău şi Popa! M-ați lăsat mască. Efectiv nu ştiu ce să mai zic.

Reclamă

Dacă mă puneați să fac o listă cu toți cei 40 de fotbalişti, el era între primii 3 la seriozitate. Dar, ştiți cum e viața… Nu poți sta să vezi fiecare ce face. E prematur să vorbim despre măsuri, vedem ce dovezi vor exista, dacă totul e real. Dacă îmi ziceți că a şi recunoscut că are cont la pariuri…”, a declarat Adrian Mititelu, conform sursei citate mai sus.

Sorin Mogoşanu a oferit şi el o reacţie cu privire la scandalul în care este implicat. Acesta a dezvăluit că are cont la o agenţie de pariuri, însă nu l-a folosit pentru pariuri sportive.

„(N.r. Ai jucat la păcănele) A fost o perioadă când am avut, pariuri sportive niciodată. Și mi-am adus aminte, am avut o perioadă, de mult timp, când am jucat la… nu foarte mult. Dar nu, nu, nu am pariat niciodată. Eu știu că nu ai voie să pariezi, nu să nu ai cont!”, a declarat şi Sorin Mogoşanu.

Reclamă 4 / 0/3

Adrian Mititelu a refuzat o ofertă de 4 milioane de euro pentru favoritul lui Gigi Becali Adrian Mititelu a refuzat o ofertă de 4 milioane de euro pentru favoritul lui Gigi Becali. Este vorba despre Juan Bauza, care ar fi putut ajunge în Arabia Saudită, în această perioadă de mercato. Potrivit informațiilor oferite de prosport.ro, Adrian Mititelu nu a fost de acord cu oferta unui club din Arabia Saudită, care dorea să îl transfere pe Juan Bauza. Saudiții ofereau, în primă fază, suma de 800.000 de euro pentru împrumutul acestuia, iar mai apoi alte 3,2 milioane de euro, pentru un transfer definitiv. Totuși, patronul celor de la FCU Craiova a refuzat oferta deoarece formația saudită dorea să ofere banii în mai multe tranșe. Sursa citată anterior anunță faptul că Adrian Mititelu s-a temut, deoarece arabii sunt cunoscuți pentru faptul că nu plătesc tranșele la timp. De notat este faptul că Juan Bauza se numără printre favoriții lui Gigi Becali, din Liga 1. Mijlocașul din Argentina s-a aflat pe radarul patronului de la FCSB care a dezvăluit, în urmă cu ceva timp, că ar dori să îl aducă în lotul pregătit de Elias