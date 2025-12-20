„Suntem focusați 100%”. Florin Tănase, mesaj de luptă înaintea derby-ului FCSB - Rapid. Cum a descris partida - Antena Sport

Florin Tănase a prefațat partida dintre FCSB și Rapid, din ultima etapă din 2025. Decarul campioanei a transmis că derby-urile sunt cele mai frumoase meciuri, în care jucătorii se automotivează, fiind bucuros că încheie anul cu o astfel de partidă, care se va disputa duminică, de la ora 20:00.

Florin Tănase a declarat FCSB e cu gândul doar la cele trei puncte, care o pot urca pe loc de play-off. Înaintea duelului cu Rapid, campioana ocupă locul nouă, cu 29 de puncte.

Florin Tănase, mesaj de luptă înaintea derby-ului FCSB – Rapid

De asemenea, Florin Tănase a mai declarat că rezultatele modeste înregistrate de FCSB în special în prima parte a sezonului au fost cauzate și de faptul că mai mulți jucători nu au evoluat pe pozițiile lor obișnuite.

„Știm cum sunt derby-urile. Sunt cele mai frumoase meciuri. Ne bucurăm că terminăm cu un derby. Avem șansa de a ne apropia de play-off cu o victorie. Gândul nostru este la play-off și atât.

Pentru antrenori, acestea sunt cele mai ușoare meciuri de pregătit. Jucătorii se automotivează. Suntem focusați 100%.