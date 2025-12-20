Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Suntem focusați 100%”. Florin Tănase, mesaj de luptă înaintea derby-ului FCSB - Rapid. Cum a descris partida - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | „Suntem focusați 100%”. Florin Tănase, mesaj de luptă înaintea derby-ului FCSB – Rapid. Cum a descris partida

„Suntem focusați 100%”. Florin Tănase, mesaj de luptă înaintea derby-ului FCSB – Rapid. Cum a descris partida

Viviana Moraru Publicat: 20 decembrie 2025, 18:44

Comentarii
Suntem focusați 100%”. Florin Tănase, mesaj de luptă înaintea derby-ului FCSB – Rapid. Cum a descris partida

Sportpictures

Florin Tănase a prefațat partida dintre FCSB și Rapid, din ultima etapă din 2025. Decarul campioanei a transmis că derby-urile sunt cele mai frumoase meciuri, în care jucătorii se automotivează, fiind bucuros că încheie anul cu o astfel de partidă, care se va disputa duminică, de la ora 20:00. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Tănase a declarat FCSB e cu gândul doar la cele trei puncte, care o pot urca pe loc de play-off. Înaintea duelului cu Rapid, campioana ocupă locul nouă, cu 29 de puncte.  

Florin Tănase, mesaj de luptă înaintea derby-ului FCSB – Rapid 

De asemenea, Florin Tănase a mai declarat că rezultatele modeste înregistrate de FCSB în special în prima parte a sezonului au fost cauzate și de faptul că mai mulți jucători nu au evoluat pe pozițiile lor obișnuite. 

„Știm cum sunt derby-urile. Sunt cele mai frumoase meciuri. Ne bucurăm că terminăm cu un derby. Avem șansa de a ne apropia de play-off cu o victorie. Gândul nostru este la play-off și atât.  

Pentru antrenori, acestea sunt cele mai ușoare meciuri de pregătit. Jucătorii se automotivează. Suntem focusați 100%. 

Reclamă
Reclamă

Avem încredere, moral excelent nu chiar, dar am obținut niște victorii importante în ultima săptămână. Trebuie să obținem mai multe victorii pentru a avea un moral excelent. 

Noi știam. Mereu am spus că avem o echipă foarte valoroasă. Meciurile sunt făcute din detalii. Detaliile mici fac diferența. Au fost multe meciuri în care am avut accidentați, multe schimbări în echipă. E greu cu omogenizarea. 

Mulți jucători schimbați de pe posturile lor. Aceste lucruri au dus la rezultatele din această jumătate de an și care nu au fost foarte bune”, a declarat Florin Tănase, pentru Sport Content EAD, înainte de FCSB – Rapid. 

Diana şi George sunt tinerii morţi în accidentul din Bacău. Urmau să anunţe că aşteaptă un copil de CrăciunDiana şi George sunt tinerii morţi în accidentul din Bacău. Urmau să anunţe că aşteaptă un copil de Crăciun
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cozonacul se scumpește. Cât ajunge să coste gustul copilăriei în prag de sărbători
Observator
Cozonacul se scumpește. Cât ajunge să coste gustul copilăriei în prag de sărbători
Claudiu Răducanu, atac neașteptat din raiul milionarilor: ”Pentru cei care nu pot dormi noaptea…”
Fanatik.ro
Claudiu Răducanu, atac neașteptat din raiul milionarilor: ”Pentru cei care nu pot dormi noaptea…”
19:27
La 41 de ani, Thiago Silva revine în fotbalul european. Fostul star de la Chelsea a semnat cu Porto
19:21
Erling Haaland, one man show! Norvegianul a dus-o pe City pe primul loc şi l-a depăşit pe Cristiano Ronaldo!
19:01
Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după 11 luni. Fundașul român, rezervă cu Liverpool
18:47
Oțelul Galați – FC Argeș 2-1. Victorie mare pentru gazde, care termină anul pe loc de play-off
18:45
UTA Arad – Dinamo (LIVE TEXT, 20:00). Trupa lui Zeljko Kopic poate urca pe primul loc. Echipele de start
18:34
Olăroiu a ratat Mondialul, dar e lăudat de un fost jucător al naţionalei Franţei: “E un miracol ce a reuşit”
Vezi toate știrile
1 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 2 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 3 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 4 FotoPensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” 5 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 6 Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale!
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului