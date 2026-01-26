Surpriză totală în vestiarul FCSB-ului, după ultima decizie luată de Gigi Becali: „Era marcat de moment” - Antena Sport

A fost o surpriză totală în vestiarul FCSB-ului, după ultima decizie luată de Gigi Becali. Mihai Stoica a dezvăluit că Marius Popa, antrenorul de portari de la formația campioană, a fost surprins să afle că fiul său, Matei, îl va înlocui pe Ștefan Târnovanu în primul 11.

Gigi Becali anunțase inițial că Lukas Zima va fi titular la FCSB, însă s-a răzgândit. Patronul campioanei e decis să-l titularizeze pe Matei Popa, tânărul portar de 18 ani, care ar îndeplini și regula U21.

Mihai Stoica a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Matei Popa. Fiul lui Marius Popa, fost internațional român, este al patrulea portar din lotul FCSB-ului, el evoluând în Youth League în acest sezon, alături de roș-albaștri.

„Portarul U21 este Matei Popa. Că e și băiatul lui Marius Popa, asta e altceva. Sună cumva că d-aia joacă (n.r – pentru că e fiul lui Marius Popa). Nu! El e portarul al patrulea al nostru, care a avut o creștere foarte mare în ultima vreme și este titularul echipei de Youth League, care a pierdut la penalty-uri calificarea în faza principală, după ce a eliminat Lokomotiva Zagreb și a fost la egalitate cu Akademia Puskas.

Țin minte cuvintele lui Ștefan Târnovanu de acum ceva timp. Spunea că avem în curte un diamant neșlefuit. Dar, între timp, s-a mai șlefuit.