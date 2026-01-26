Gigi Becali a decis! Cine îl înlocuiește pe Ștefan Târnovanu în poarta FCSB-ului: „E mai bun” - Antena Sport

Eșecul suferit de FCSB pe Arena Națională contra celor de la CFR Cluj a dinamitat situația din tabăra campioanei României, care tremură din temelii pentru accederea în play-off.

Gigi Becali a fost prezent luni la baza roș-albaștrilor și a avut o discuție decisivă cu jucătorii, dar și cu cei din staff. Patronul a decis și cine va intra în locul lui Târnovanu, în ultimele meciuri rămase până la play-off.

Ștefan Târnovanu, înlocuit de un junior la FCSB. Decizie uluitoare a lui Gigi Becali

Gigi Becali nu concepe ca FCSB să rateze play-off-ul, motiv pentru care este decis să ia măsuri extreme. Prima este înlocuirea lui Ștefan Târnovanu, cel puțin în ultimele meciuri rămase din sezonul regulat.

Patronul campioanei României a recunoscut că nu se poate baza pe Mihai Toma pentru a respecta regula U21, așa că a decis să bage un portar din academie pentru a respecta această regulă.

„Portarul under va fi băiatul lui Popa, am vorbit cu MM aseară, până acum zicea că nu poate, aseară mi-a zis că băgăm un portar. Oricum, ce a apărat Fane aseară, ăsta e mai bun. E de acord, nu e pedeapsă, hotărâre pentru interesul nostru. Mingea nu are voie să ajungă la portar la FCSB.