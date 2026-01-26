Închide meniul
Gigi Becali a decis! Cine îl înlocuiește pe Ștefan Târnovanu în poarta FCSB-ului: „E mai bun” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a decis! Cine îl înlocuiește pe Ștefan Târnovanu în poarta FCSB-ului: „E mai bun”

Gigi Becali a decis! Cine îl înlocuiește pe Ștefan Târnovanu în poarta FCSB-ului: „E mai bun”

Daniel Işvanca Publicat: 26 ianuarie 2026, 16:49

Comentarii
Gigi Becali a decis! Cine îl înlocuiește pe Ștefan Târnovanu în poarta FCSB-ului: E mai bun”

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Eșecul suferit de FCSB pe Arena Națională contra celor de la CFR Cluj a dinamitat situația din tabăra campioanei României, care tremură din temelii pentru accederea în play-off.

Gigi Becali a fost prezent luni la baza roș-albaștrilor și a avut o discuție decisivă cu jucătorii, dar și cu cei din staff. Patronul a decis și cine va intra în locul lui Târnovanu, în ultimele meciuri rămase până la play-off.

Ștefan Târnovanu, înlocuit de un junior la FCSB. Decizie uluitoare a lui Gigi Becali

Gigi Becali nu concepe ca FCSB să rateze play-off-ul, motiv pentru care este decis să ia măsuri extreme. Prima este înlocuirea lui Ștefan Târnovanu, cel puțin în ultimele meciuri rămase din sezonul regulat.

Patronul campioanei României a recunoscut că nu se poate baza pe Mihai Toma pentru a respecta regula U21, așa că a decis să bage un portar din academie pentru a respecta această regulă.

„Portarul under va fi băiatul lui Popa, am vorbit cu MM aseară, până acum zicea că nu poate, aseară mi-a zis că băgăm un portar. Oricum, ce a apărat Fane aseară, ăsta e mai bun. E de acord, nu e pedeapsă, hotărâre pentru interesul nostru. Mingea nu are voie să ajungă la portar la FCSB.

Nu am venit să renunț, am venit să încurajez, nu să tai. Le-am spus că sunt recunoscător, am câștigat milioane cu voi, dar asta nu înseamnă că… Eu nu am ajuns niciodată așa. Cum ar fi să fie Becali în play-out?! Doamne ferească-ne!”, a declarat Gigi Becali.

Cine este Matei Popa

Matei Popa este fiul antrenorului cu portarii de la FCSB. Acesta are 18 ani și evoluează în poarta echipei de tineret a campioanei României. El a apărat în patru jocuri din actuala ediție a UEFA Youth League și a încasat nu mai puțin de opt goluri.

De când face parte din academia FCSB-ului, acesta nu s-a aflat niciodată în lotul primei echipe, neavând în prezent nici măcar un joc la formația de seniori a roș-albaștrilor.

