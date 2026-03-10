Arbitru român pentru Andrei Rațiu în Conference League. Cine "fluieră" la meciul fundașului "tricolor" - Antena Sport

Arbitrul român Marian Barbu va conduce meciul dintre Samsunspor şi Rayo Vallecano, echipă la care joacă Andrei Raţiu, programat joi, de la ora 19:45, în prima manşă a optimilor de finală din UEFA Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arbitri asistenţi au fost desemnaţi Mircea Mihail Grigoriu şi Adrian Vornicu, iar al patrulea oficial va fi Sebastian Colţescu.

Brigada completă a lui Marian Barbu la meciul de joi

Cătălin Popa a fost delegat ca arbitru video, iar Marcel Bîrsan a fost nominalizat ca arbitru asistent video.

Delegat UEFA va fi kazahul Kuaniş Kanapianov, iar observator UEFA pentru arbitri a fost desemnat elveţianul Cyril Zimmermann.

Cele două echipe nu s-au mai întâlnit până acum în cupele europene.