Arbitru român pentru Andrei Rațiu în Conference League. Cine "fluieră" la meciul fundașului "tricolor" - Antena Sport

Arbitrul român Marian Barbu va conduce meciul dintre Samsunspor şi Rayo Vallecano, echipă la care joacă Andrei Raţiu, programat joi, de la ora 19:45, în prima manşă a optimilor de finală din UEFA Conference League.
Arbitri asistenţi au fost desemnaţi Mircea Mihail Grigoriu şi Adrian Vornicu, iar al patrulea oficial va fi Sebastian Colţescu.
Brigada completă a lui Marian Barbu la meciul de joi
Cătălin Popa a fost delegat ca arbitru video, iar Marcel Bîrsan a fost nominalizat ca arbitru asistent video.
Delegat UEFA va fi kazahul Kuaniş Kanapianov, iar observator UEFA pentru arbitri a fost desemnat elveţianul Cyril Zimmermann.
Cele două echipe nu s-au mai întâlnit până acum în cupele europene.
Samsunspor vine după ce a pierdut duminică la Istanbul cu Fenerbahce (2-3), în timp ce Rayo a remizat cu Sevilla (1-1), tot în deplasare, în aceeaşi zi, în La Liga.
Sursa: Agerpres.ro
