Cristi Chivu, băgat în şedinţă de toată conducerea lui Inter. Întâlnire de urgenţă după eşecul cu Milan - Antena Sport

Cristi Chivu, băgat în şedinţă de toată conducerea lui Inter. Întâlnire de urgenţă după eşecul cu Milan

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu, băgat în şedinţă de toată conducerea lui Inter. Întâlnire de urgenţă după eşecul cu Milan

Cristi Chivu, băgat în şedinţă de toată conducerea lui Inter. Întâlnire de urgenţă după eşecul cu Milan

Dan Roșu Publicat: 10 martie 2026, 12:20

Cristi Chivu, băgat în şedinţă de toată conducerea lui Inter. Întâlnire de urgenţă după eşecul cu Milan

Cristi Chivu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Inter a pierdut derby-ul cu Milan, 0-1, iar “Diavolii Roşii” au redus diferenţa la 7 puncte faţă de liderul condus de Cristi Chivu, cu 10 etape rămase de disputat din acest sezon de Serie A.

De frică “fantomelor” din trecut, toată conducerea lui Inter a convocat o şedinţă de urgenţă la Appiano Gentile, baza de antrenament a nerazzurrilor. Şefii se tem să nu piardă un nou scudetto după ce au avut un avans consisiderabil, aşa cum s-a întâmplat în stagiunile 2021-2022 şi 2024-2025.

Cristi Chivu, băgat în şedinţă de toată conducerea lui Inter

Astfel că, preşedintele Beppe Marotta, vicepreşedintele Javier Zanetti, directorul sportiv Piero Ausilio şi adjunctul său Dario Baccin au fost prezenţi. Totul pentru a vorbi despre viitorul echipei, susţine presa din Italia.

„Nu e deloc coincidență faptul că ieri întregul stat major s-a reunit la Appiano. Au venit toți cei din conducere, un semn al unității, care nu a lipsit niciodată.

Pe scurt, toți directorii nerazzurrilor s-au grăbit să se adune în jurul lui Chivu, dar au preferat să discute cu antrenorul despre viitor, mai degrabă decât despre trecut. Pe scurt, relansarea pentru următoarele zece meciuri de campionat a început deja”, anunţă Gazzetta dello Sport.

Cum a pierdut Inter titlul de două ori cu Inzaghi

Odată cu eșecul liderului din Italia contra rivalei din oraș, distanța dintre Inter și AC Milan s-a redus la șapte puncte, cu 10 etape înainte de final. Deși “nerazzurrii” sunt în continuare într-o poziție extrem de bună pentru a câștiga campionatul, Chivu a primit deja un avertisment în presa din “cizmă”.

Antrenorul român a fost sfătuit să nu facă aceeași greșeală pe care a comis predecesorul său de pe Giuseppe Meazza de două ori, și anume să rateze titlul. Cel mai recent exemplu e cel de anul trecut, când după 29 de etape, Inter avea un avans de trei puncte față de Napoli. Formația de lângă Vezuviu a ajuns însă să pună mâna pe Scudetto la un punct distanță.

Nu a fost singurul sezon în care Inter părea în pole-position să câștige titlul, pentru că același lucru s-a întâmplat și în stagiunea 2021/22. Atunci, AC Milan era rivala principala, la fel ca în acest sezon, iar înainte de etapa cu numărul 24 din acea stagiune, când a avut loc Derby della Madonnina, “nerazzurrii” aveau un avans de patru puncte. Echipa antrenată de Pioli atunci a câștigat meciul și avea să câștige și titlul la două puncte.

