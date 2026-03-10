Cristi Chivu, băgat în şedinţă de toată conducerea lui Inter. Întâlnire de urgenţă după eşecul cu Milan - Antena Sport

Inter a pierdut derby-ul cu Milan, 0-1, iar “Diavolii Roşii” au redus diferenţa la 7 puncte faţă de liderul condus de Cristi Chivu, cu 10 etape rămase de disputat din acest sezon de Serie A.

De frică “fantomelor” din trecut, toată conducerea lui Inter a convocat o şedinţă de urgenţă la Appiano Gentile, baza de antrenament a nerazzurrilor. Şefii se tem să nu piardă un nou scudetto după ce au avut un avans consisiderabil, aşa cum s-a întâmplat în stagiunile 2021-2022 şi 2024-2025.

Cristi Chivu, băgat în şedinţă de toată conducerea lui Inter

Astfel că, preşedintele Beppe Marotta, vicepreşedintele Javier Zanetti, directorul sportiv Piero Ausilio şi adjunctul său Dario Baccin au fost prezenţi. Totul pentru a vorbi despre viitorul echipei, susţine presa din Italia.

„Nu e deloc coincidență faptul că ieri întregul stat major s-a reunit la Appiano. Au venit toți cei din conducere, un semn al unității, care nu a lipsit niciodată.

Pe scurt, toți directorii nerazzurrilor s-au grăbit să se adune în jurul lui Chivu, dar au preferat să discute cu antrenorul despre viitor, mai degrabă decât despre trecut. Pe scurt, relansarea pentru următoarele zece meciuri de campionat a început deja”, anunţă Gazzetta dello Sport.