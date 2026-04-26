Dan Roșu Publicat: 26 aprilie 2026, 13:05

"15 milioane de euro pe Daniel Bîrligea?" Marian Aliuţă a dat cărţile pe faţă despre atacantul de la FCSB

Marian Aliuţă nu vede cum Gigi Becali va mai vinde în viitorul apropiat un jucător pe sumele mari cu care s-a obişnuit patronul de la FCSB. Cel mai bun exemplu este cel al lui Daniel Bîrligea, atacantul cu o clauză de reziliere de 15 milioane de euro.

Atacantul de 26 de ani cotat la 4.5 milioane de euro nu mai poate impresiona echipele din afara ţării ţinând cont că joacă în play-out, susţine fostul jucător de la Şahtior.

Marian Aliuţă nu crede că Gigi Becali va mai vinde jucători pe sume uriaşe

“Mi se pare imposibil să dea cineva azi 15 milioane pe Bîrligea. El e un jucător bun, nu decisiv. Este un fotbalist de travaliu, depune foarte mult efort, e incisiv, dar mai are multe de lucrat, mai ales la atitudinea în teren. Tot timpul gesticulează, dă din mâini, face niște greșeli…

Per total, e un jucător interesant pentru fotbalul românesc. Nu știu dacă valorează 7 milioane sau 15, depinde de el, dacă își ridică valoarea. Totuși, mi-e greu să cred că dă cineva acum 7-10 milioane pe un jucător de la FCSB”, a spus Aliuţă, citat de gsp.ro.

Aliuţă nu a fost impresionat nici de evoluţia avută de Bîrligea în meciul de baraj Turcia – România 1-0, unul care de asemenea i-ar fi putut ridica cota. Atunci, el nu a ieşit cu nimic în evidenţă în cele 87 de minute jucate, înainte să fie înlocuit de David Miculescu.

“Valoarea ți-o ridici cu adevărat doar prin echipa națională. Poți să-ți faci prețul prin realizările de la echipa națională. Nu ai realizări, nu știu… Clubul care-l va urmări pe Bîrligea se va uita la realizări.

A avut o perioadă bună, dar a avut și o cădere. Depinde de el cum va gestiona pe viitor. Gândiți-vă ce ar fi însemnat să marcheze cu Turcia, de exemplu, la baraj, avea altă miză”, a mai spus Aliuţă.

13 goluri şi 6 pase decisive are Bîrligea în cele 37 de meciuri adunate în toate competiţiile acestui sezon, în tricoul celor de la FCSB.

