“15 milioane de euro pe Daniel Bîrligea?” Marian Aliuţă a dat cărţile pe faţă despre atacantul de la FCSB

Marian Aliuţă nu vede cum Gigi Becali va mai vinde în viitorul apropiat un jucător pe sumele mari cu care s-a obişnuit patronul de la FCSB. Cel mai bun exemplu este cel al lui Daniel Bîrligea, atacantul cu o clauză de reziliere de 15 milioane de euro.

Atacantul de 26 de ani cotat la 4.5 milioane de euro nu mai poate impresiona echipele din afara ţării ţinând cont că joacă în play-out, susţine fostul jucător de la Şahtior.

“Mi se pare imposibil să dea cineva azi 15 milioane pe Bîrligea. El e un jucător bun, nu decisiv. Este un fotbalist de travaliu, depune foarte mult efort, e incisiv, dar mai are multe de lucrat, mai ales la atitudinea în teren. Tot timpul gesticulează, dă din mâini, face niște greșeli…

Per total, e un jucător interesant pentru fotbalul românesc. Nu știu dacă valorează 7 milioane sau 15, depinde de el, dacă își ridică valoarea. Totuși, mi-e greu să cred că dă cineva acum 7-10 milioane pe un jucător de la FCSB”, a spus Aliuţă, citat de gsp.ro.

Aliuţă nu a fost impresionat nici de evoluţia avută de Bîrligea în meciul de baraj Turcia – România 1-0, unul care de asemenea i-ar fi putut ridica cota. Atunci, el nu a ieşit cu nimic în evidenţă în cele 87 de minute jucate, înainte să fie înlocuit de David Miculescu.