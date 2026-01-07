Transfer cu scandal în Liga 1. Jucătorul a semnat, dar fostul club atacă: "Nu s-a procedat corect" - Antena Sport

Christ Afalna, golgheterul celor de la Unirea Slobozia, s-a transferat la Hermannstadt. Mutarea a fost anunţată oficial.

“Christ Nkama Afalna este un atacant central în vârstă de 27 de ani din Camerun. Acesta are o înălțime de 1,87 metri și poate evolua și ca aripă, pe ambele benzi ale terenului, având un joc bun de ambele picioare. În țara natală, Afalna a evoluat pentru AS Matelots, iar în țara noastră pentru Somuz Fălticeni și Unirea Slobozia, echipă pentru care în prima parte a acestui sezon a bifat 21 de prezențe, a marcat de patru ori și a oferit două pase de gol. Christ este cotat la suma de 550.000 euro pe siteurile de specialitate și a semnat cu FCH un contract valabil pentru un sezon și jumătate”, a fost anunţul pe site-ul clubului.

Cei de la Unirea Slobozia s-au declarat deranjaţi legat de modul în care s-a făcut transferul. Aflat în ultimele 6 luni de contract, Christ Afalna avea voie să negocieze cu alte echipe pentru a-și găsi un angajament. El a fost deja prezentat oficial la Hermannstadt, în timp ce Unirea Slobozia încă nu a anunţat despărţirea „Transferul lui Afalna a fost realizat foarte rapid. La începutul acestui an, nimic nu anunța o astfel de mutare. Din punctul meu de vedere, nu s-a procedat corect, nici din partea jucătorului, nici din partea clubului Hermannstadt”, a transmis Marian Nohai pentru gsp.ro.