Neluţu Varga a oferit prima reacţie, după ce nu a plătit la timp datoriile şi CFR Cluj a ajuns să rişte excluderea din cupele europene. Patronul clujenilor ar fi trebuit să achite suma de aproape un milion şi jumătate de euro până pe 15 iulie.

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Întreaga sumă reprezintă o datorie către ANAF şi diferiţi terţi. Achitarea acestei sume reprezintă o cerinţă în procesul de monitorizare post-licenţiere, echipa riscând exluderea din cupele europene în sezonul viitor în cazul în care datoria nu va fi plătită.

Neluţu Varga, prima reacţie după ce nu a plătit la timp datoriile şi CFR Cluj riscă excluderea din cupele europene

Neluţu Varga a dezvăluit că se va întoarce de urgenţă în ţară pentru a achita datoria clubului său. Patronul de la CFR Cluj a primit o derogare de o săptămână de la UEFA, anunţând că problemele financiare ale clubului său se vor rezolva.

„Eu sunt în Africa acum și îmi pregătesc plecarea, până duminică să fiu acasă. Am derogare de la UEFA pentru o săptămână. Voi plăti totul, nu există vreo problemă. Eu nu am ajuns acasă până acum, pentru că este complicat să vin de aici în România.

Când voi ajunge acasă se va rezolva totul, se fac toate plățile. Întotdeauna am plătit, nu au fost probleme. UEFA m-a înțeles, a văzut că suntem plătitori. Eu fac eforturi, muncesc.