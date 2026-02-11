Transfer la CFR Cluj. Daniel Pancu a adus atacant - Antena Sport

CFR Cluj se întăreşte pentru viitor. În acest sens, oficialii ardeleni au ajuns la un acord cu Nicolae Sula, un atacant moldovean, în vârstă de 19 ani.

Atacantul adus de Daniel Pancu la CFR mai evoluat pentru Dunajska Streda și Zimbru Chișinău. Sula are 11 prezenţe la naţionala Moldovei.

“Bine ai venit, Nicolae Sula! CFR-iști, un nou tânăr de perspectivă se alătură clubului nostru! Începând de astăzi, Nicolae Sula este noul nostru atacant!

În vârstă de 19 ani, Nicolae și-a început parcursul la nivel de juniori la cunoscuta formație din Republica Moldova, Zimbru Chișinău, unde și-a demonstrat calitățile, iar ulterior a făcut pasul către echipa din Slovacia, Dunajska Streda, unde a evoluat pentru formațiile de tineret.

La nivel internațional, tânărul atacant a bifat numeroase convocări la toate reprezentativele de juniori ale Republicii Moldova.