Transfer la CFR Cluj. Daniel Pancu a adus atacant - Antena Sport

CFR Cluj se întăreşte pentru viitor. În acest sens, oficialii ardeleni au ajuns la un acord cu Nicolae Sula, un atacant moldovean, în vârstă de 19 ani.
Atacantul adus de Daniel Pancu la CFR mai evoluat pentru Dunajska Streda și Zimbru Chișinău. Sula are 11 prezenţe la naţionala Moldovei.
“Bine ai venit, Nicolae Sula! CFR-iști, un nou tânăr de perspectivă se alătură clubului nostru! Începând de astăzi, Nicolae Sula este noul nostru atacant!
În vârstă de 19 ani, Nicolae și-a început parcursul la nivel de juniori la cunoscuta formație din Republica Moldova, Zimbru Chișinău, unde și-a demonstrat calitățile, iar ulterior a făcut pasul către echipa din Slovacia, Dunajska Streda, unde a evoluat pentru formațiile de tineret.
La nivel internațional, tânărul atacant a bifat numeroase convocări la toate reprezentativele de juniori ale Republicii Moldova.
Îi urăm mult succes în tricoul alb-vișiniu și cât mai multe reușite alături de CFR Cluj!”, este mesajul oficial al CFR.
- Victor Becali, anunţ despre viitorul lui Ştefan Târnovanu la FCSB: “La vară”
- Patronul din fotbalul românesc care l-a ameninţat Arlauskis că-l duce în pădure şi îl bate
- Cuvântul pe care Daniel Pancu nici nu a vrut să îl audă, după remiza dintre CFR Cluj şi Rapid: “Vă rog eu frumos! Nu”
- De ce l-a dat Gigi Becali afară pe Cristiano Bergodi. Ce s-a întâmplat în vestiar: “Are comportamentul ăsta”
- “Comparaţie nepotrivită!” Gigi Becali nu a mai rezistat şi a cerut să intre în direct: “Vorbeşte Mureşan”