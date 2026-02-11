Cuvântul pe care Daniel Pancu nici nu a vrut să îl audă, după remiza dintre CFR Cluj şi Rapid: "Vă rog eu frumos! Nu" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Cuvântul pe care Daniel Pancu nici nu a vrut să îl audă, după remiza dintre CFR Cluj şi Rapid: “Vă rog eu frumos! Nu”

Alex Masgras Publicat: 11 februarie 2026, 8:58

Daniel Pancu, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, nu a vrut să audă de titlu, după ce echipa sa a obţinut calificarea în sferturile Cupei României, după remiza de pe teren propriu cu Rapid, în etapa a treia din faza grupelor. În campionat, CFR Cluj are şapte victorii la rând, iar ceea ce părea un sezon compromis se poate transforma într-o notă extraordinară pentru clujeni.

Chiar şi în acest condiţii, Daniel Pancu nu se gândeşte la titlu în acest moment, singurul obiectiv fiind acela de a se califica în play-off. Echipa din Gruia este la un punct în spatele lui U Cluj, echipa de pe locul 6.

Daniel Pancu nu a vrut să audă de titlu, după remiza cu Rapid: “Chiar refuz să vorbesc”

Tot Pancu a vorbit şi despre cât de complicate vor fi lucrurile pentru CFR Cluj în privinţa luptei la titlu, chiar dacă formaţia din Gruia va reuşi să intre în play-off:

(n.r. Deja fanii sunt entuziasmaţi. Se gândesc la titlu) “La titlu? Vă rog eu frumos. Să ne calificăm întâi în play-off. Nu, nu, nu. Chiar refuz să vorbesc. Jucătorii sunt încrezători. Sunt jucători care au avut oferte, jucători care au venit la mine în birou şi au spus că nu vor să plece pentru că sunt încântaţi, le place atmosfera, le place modul în care intrăm pe teren, suntem o echipă şi arătăm lucrul acesta, dar nu putem să vorbim despre titlu.

Dacă intrăm în play-off, probabil că vom fi la 3-4-5 puncte, da. Dar tot înseamnă foarte mult pentru că sunt meciurile cum sunt şi sunt 10 etape”, a declarat Daniel Pancu, la conferinţa de presă.

CFR Cluj se află pe locul 7, cu 41 de puncte, la un punct în spatele lui U Cluj, ocupanta locului 2. Pentru echipa lui Daniel Pancu urmează meciul de la Sibiu, cu Hermannstadt, echipa care ocupă penultimul loc din Liga 1 după 26 de etape.

