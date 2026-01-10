Transfer la CFR Cluj. Daniel Pancu şi-a adus fundaş cu experienţă în Europa - Antena Sport

Închide meniul
Transfer la CFR Cluj. Daniel Pancu şi-a adus fundaş cu experienţă în Europa

Radu Constantin Publicat: 10 ianuarie 2026, 19:33

Daniel Pancu, la CFR Cluj/ Sport Pictures

Vin şi transferurile la CFR Cluj. Daniel Pancu are nevoie de întăriri în toate compartimentele, după ce clubul a pierdut jucători importanți, atât de pe faza defensivă, dar mai ales de pe cea ofensivă. Conducerea l-a transferat pe Alibek, iar acum au reuşit să achiziţioneze un fundaș central, care a semnat tot din postura de jucător liber de contract. Este vorba de Ilija Masic, fotbalist care și-a reziliat contractul cu Zrinjski Mostar. El a semnat în cantonamentul din Spania, anunţă fanatik.ro.

În vârstă de 26 de ani, Ilija Masic joacă pe pozişia de fundaș central şi măsoară 1,9 metri. La ultima formaţie, Zrinjski Mostar, el a bifat şi nouă partide în competiţii europene.

Cine este Ilija Masic

Ilija Masic este un fundaș bosniac în vârstă de 26 de ani, care a început fotbalul profesionist la Siroki Brijeg. Acesta a mai evoluat apoi pentru NK Neretvanac Opuzen, NK Croatia Zmijavci și NK Lokomotiva Zagreb. Din septembrie 2024, acesta a evoluat pentru Zrinjski Mostar, unde a adunat în total 40 de apariții, nouă dintre acestea în cupele europene în acest sezon.

