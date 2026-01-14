Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Transfer surpriză pe care Şucu îl face la Rapid. Vine rapidistul care a jucat la FCSB şi Dinamo - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Transfer surpriză pe care Şucu îl face la Rapid. Vine rapidistul care a jucat la FCSB şi Dinamo

Transfer surpriză pe care Şucu îl face la Rapid. Vine rapidistul care a jucat la FCSB şi Dinamo

Dan Roșu Publicat: 14 ianuarie 2026, 8:06

Comentarii
Transfer surpriză pe care Şucu îl face la Rapid. Vine rapidistul care a jucat la FCSB şi Dinamo

Dan Şucu, în tribuna din Giuleşti - Profimedia Images

Rapid s-a despărţit de Franz Stolz şi se află în căutarea unui portar. Asta ţinând cont că în acest moment Costel Gâlcă se poate baza doar pe titularul Marian Aioani şi pe puştiul de 18 ani, Adrian Briciu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel că giuleştenii au pus ochii pe portarul lui FC Argeş, Cătălin Straton, cel care întotdeauna a spus răspicat că este rapidist de mic, susţine gsp.ro.

Cătălin Straton e dorit de Rapid

Iniţial, Rapid l-a vrut pe Jesus Fernandez de la Poli Iaşi, dar mutarea a picat. Astfel că acum Straton e aproape de o revenire în culoarea vişinie după 14 ani, perioadă în care a mai trecut pe la Vaslui, Universitatea Craiova, Poli Timișoara, Dunărea Călărași, Dinamo, FCSB și FC Argeș.

Straton ar fi transferat definitiv de la FC Argeş, acolo unde este rezerva lui David Lazar şi unde în acest sezon a prins 4 meciuri în Liga 1. În total, pentru Piteşteni el a adunat 71 de meciuri din 2022.

Pentru Rapid, acesta ar reprezenta abia al doilea transfer al iernii, după aducerea lui Daniel Paraschiv sub formă de împrumut de la Real Oviedo.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Observator
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Elias Charalambous, gest neașteptat. A bătut în masă când a fost întrebat de un jucător de la FCSB! Video
Fanatik.ro
Elias Charalambous, gest neașteptat. A bătut în masă când a fost întrebat de un jucător de la FCSB! Video
10:58
Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru transferuri. Trei jucători, implicați în afacerea rivalelor
10:48
Elias Charalambous a dat cărţile pe faţă înainte de primul meci oficial din 2026: “Trebuie să fiu sincer cu voi”
10:36
“Acum e mai dificil”. Antrenorul echipei care e în cursă pentru Radu Drăgușin, întrebat de transferuri
10:14
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”
9:57
FCSB şi FC Argeş, în conflict înainte de meci. De ce Meme Stoica şi Gigi Becali ameninţă că nu bagă echipa pe teren
9:49
Real Madrid, deconspirată de jurnaliștii spanioli. Pe ce perioadă a semnat Alvaro Arbeloa, înlocuitorul lui Xabi
Vezi toate știrile
1 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma, transfer de 22 de milioane de euro 3 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 4 Gigi Becali a aruncat bomba: „Ne-am înțeles”. Cât a costat aducerea jucătorului de Champions League 5 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist” 6 Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”