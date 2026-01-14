Transfer surpriză pe care Şucu îl face la Rapid. Vine rapidistul care a jucat la FCSB şi Dinamo - Antena Sport

Rapid s-a despărţit de Franz Stolz şi se află în căutarea unui portar. Asta ţinând cont că în acest moment Costel Gâlcă se poate baza doar pe titularul Marian Aioani şi pe puştiul de 18 ani, Adrian Briciu.

Astfel că giuleştenii au pus ochii pe portarul lui FC Argeş, Cătălin Straton, cel care întotdeauna a spus răspicat că este rapidist de mic, susţine gsp.ro.

Cătălin Straton e dorit de Rapid

Iniţial, Rapid l-a vrut pe Jesus Fernandez de la Poli Iaşi, dar mutarea a picat. Astfel că acum Straton e aproape de o revenire în culoarea vişinie după 14 ani, perioadă în care a mai trecut pe la Vaslui, Universitatea Craiova, Poli Timișoara, Dunărea Călărași, Dinamo, FCSB și FC Argeș.

Straton ar fi transferat definitiv de la FC Argeş, acolo unde este rezerva lui David Lazar şi unde în acest sezon a prins 4 meciuri în Liga 1. În total, pentru Piteşteni el a adunat 71 de meciuri din 2022.

Pentru Rapid, acesta ar reprezenta abia al doilea transfer al iernii, după aducerea lui Daniel Paraschiv sub formă de împrumut de la Real Oviedo.