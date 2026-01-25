Transferul anunțat în direct, după FCSB - CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” - Antena Sport

Închide meniul
Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat”

Viviana Moraru Publicat: 25 ianuarie 2026, 23:44

Duel în FCSB - CFR Cluj/ Sport Pictures

Iuliu Mureșan a anunțat un nou transfer la CFR Cluj, după victoria cu FCSB, scor 4-1, în etapa a 23-a din Liga 1. Președintele clujenilor a declarat că mijlocașul israelian defensiv de 25 de ani, Yuval Sade, va semna cu echipa din Gruia în vară.

Sade, care are și cetățenie română, evoluează în prezent la Maccabi Netanya, în prima ligă din Israel. Mijlocașul își va încheia contractul cu echipa la finalul sezonului, urmând să ajungă ulterior la CFR Cluj.

Un nou transfer la CFR Cluj, după victoria cu FCSB

Iuliu Mureșan a confirmat faptul că CFR Cluj a ajuns la un acord cu Yuval Sade, după victoria cu FCSB de pe Arena Națională.

Da, e adevărat, dar numai din vară. E un jucător în ultimele șase luni de contract”, a declarat Iuliu Mureșan, conform digisport.ro, după FCSB – CFR Cluj 1-4. 

Yuval Sade, cotat la suma de 325.000 de euro conform site-urilor de specialitate, evoluează la Maccabi Netanya din 2019. În acest sezon, mijlocașul a bifat 21 de meciuri pentru israelieni, în toate competițiile, reușind să marcheze un gol. 

FCSB – CFR Cluj 1-4 

Meci nebun pe Arena Naţională, unde gazdele au deschis scorul în minutul 2, prin Miculescu, în urma unei devieri a lui Viktor Kun. După numai două minute Olaru a lovit bara cu un şut de la marginea careului şi presiunea FCSB a continuat până în minutul 22, când Târnovanu a intervenit de două ori în aceeaşi fază, la Cordea şi Aliev. În minutul 32 Mihai Toma a primit o minge respinsă de portarul Popa, la un ;ut al lui Miculescu, dar a trimis peste poartă dintr-o poziţie ideală. A fost momentul care a marcat căderea gazdelor.

Aliev a egalat cu un şut la colţul lung, în minutul 41, pentru ca în minutul 45 Korenica să îl lobeze pe Târnovanu şi clujenii au intrat cu avantaj la pauză. Imediat după reluare, în minutul 49, Cordea a marcat pe contraatac majorând diferenţa în favoarea oaspeţilor. Replica roş-albaştrilor s-a lăsat aşteptată până  în minutul 67, când Mihai Popa a respins voleul lui Octavian Popescu, din careu, iar în minutul 75 tot portarul clujenilor a scos în corner bomba lui Alexandru Stoian. Însă meciul s-a încheiat cu o victorie la trei goluri a oaspeţilor, Biliboc înscriind în primul minut de prelungire. CFR Cluj s-a impus cu 4-1 la Bucureşti şi a administrat o înfrângere amară campioanei. 

Comentarii


