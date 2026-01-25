Transferul anunțat în direct, după FCSB - CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” - Antena Sport

Iuliu Mureșan a anunțat un nou transfer la CFR Cluj, după victoria cu FCSB, scor 4-1, în etapa a 23-a din Liga 1. Președintele clujenilor a declarat că mijlocașul israelian defensiv de 25 de ani, Yuval Sade, va semna cu echipa din Gruia în vară.

Sade, care are și cetățenie română, evoluează în prezent la Maccabi Netanya, în prima ligă din Israel. Mijlocașul își va încheia contractul cu echipa la finalul sezonului, urmând să ajungă ulterior la CFR Cluj.

Un nou transfer la CFR Cluj, după victoria cu FCSB

Iuliu Mureșan a confirmat faptul că CFR Cluj a ajuns la un acord cu Yuval Sade, după victoria cu FCSB de pe Arena Națională.

„Da, e adevărat, dar numai din vară. E un jucător în ultimele șase luni de contract”, a declarat Iuliu Mureșan, conform digisport.ro, după FCSB – CFR Cluj 1-4.

Yuval Sade, cotat la suma de 325.000 de euro conform site-urilor de specialitate, evoluează la Maccabi Netanya din 2019. În acest sezon, mijlocașul a bifat 21 de meciuri pentru israelieni, în toate competițiile, reușind să marcheze un gol.