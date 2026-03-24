Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi”

Radu Constantin Publicat: 24 martie 2026, 8:47

A fost o situaţie explozivă la FCSB în care Mihai Stoica a ameninţat cu demisia. Latifundiarul a vrut să-l transfere pe Ionuț Panțîru, de la Poli Iaşi, dar în presă au apărut imagini cu el făcând videochat în compania altui bărbat. Tranferul nu s-a mai făcut atunci, după ce Mihai Stoica a intervenit decisiv.

Cel care a povestit momentul a fost Adi Popa. Panţîru a venit în cele din urmă la FCSB, dar în vara lui 2019.

”Un coleg al lui a trimis (n.r. presei). Panțîru a fost colegul meu de cameră la FCSB, în a doua perioadă. El mi-a povestit, normal. Era la Iași când a apărut filmarea, a fost scandalul că…

Din ce știu eu, MM i-a zis lui Gigi: ‘Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Cum să aducem unul care a făcut videochat aici? Râde lumea de noi!’. Eu așa știu. Îți dai seama că după l-am întrebat ce era.

Nu e ok să dau detalii, dar vă zic sigur că un coleg al lui de la Iași a fost cel care a trimis (n.r. filmearea presei)”, a povestit Adi Popa, pentru iamsport.

Panţîru a recunoscut

Fotbalistul a vorbit despre filmarea apărută în presă. “Fac parte din trecutul meu, au fost nişte greşeli pe care le-am făcut în trecut, dar duhovnicul pe care îl am m-a învăţat cu ce putere cad, cu aceeaşi putere să mă ridic.

Sincer, nu mă interesează ce se vorbeşte, doar aştept debutul şi aştept să îmi fac treaba cât mai bine pentru a-mi ajuta echipa să câştig”, declara Ionuţ Panţîru.

Ionuţ Panţîru a evoluat în 57 de partide pentru FCSB şi a marca un singur gol.

