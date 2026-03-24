Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi”

A fost o situaţie explozivă la FCSB în care Mihai Stoica a ameninţat cu demisia. Latifundiarul a vrut să-l transfere pe Ionuț Panțîru, de la Poli Iaşi, dar în presă au apărut imagini cu el făcând videochat în compania altui bărbat. Tranferul nu s-a mai făcut atunci, după ce Mihai Stoica a intervenit decisiv.

Cel care a povestit momentul a fost Adi Popa. Panţîru a venit în cele din urmă la FCSB, dar în vara lui 2019.

”Un coleg al lui a trimis (n.r. presei). Panțîru a fost colegul meu de cameră la FCSB, în a doua perioadă. El mi-a povestit, normal. Era la Iași când a apărut filmarea, a fost scandalul că…

Din ce știu eu, MM i-a zis lui Gigi: ‘Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Cum să aducem unul care a făcut videochat aici? Râde lumea de noi!’. Eu așa știu. Îți dai seama că după l-am întrebat ce era.

Nu e ok să dau detalii, dar vă zic sigur că un coleg al lui de la Iași a fost cel care a trimis (n.r. filmearea presei)”, a povestit Adi Popa, pentru iamsport.