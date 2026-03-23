Mihai Stoica: “Trei-patru jucători trebuie să vină”. Când se fac transferurile

Radu Constantin Publicat: 23 martie 2026, 11:18

Mihai Stoica, în timpul unui meci - Hepta

Mihai Stoica a oferit detalii importante despre strategia de transferuri pregătită de FCSB pentru perioada de vară, subliniind că multe decizii vor depinde de viitorul antrenorului Mirel Rădoi.

Tehnicianul a anunțat că din vară ar urma să plece de la FCSB, însă managerul speră într-o răsturnare de situație, iar Mirel Rădoi să rămână la echipă.

Oficialul roș-albaștrilor a explicat că își dorește o colaborare strânsă cu tehnicianul în privința mutărilor din mercato. „Se lucrează, dar este extrem de important ce va face Mirel. Tot ce voi întreprinde de acum încolo, îl voi consulta în toate problemele”, a declarat Stoica, pentru Fanatik.ro.

În ceea ce privește necesarul de jucători, Mihai Stoica nu crede că lotul are nevoie de o reconstrucție masivă. „Nu știu dacă avem nevoie chiar de cinci-șase jucători. Probabil trei-patru trebuie să vină, dar depinde de mai mulți factori”, a explicat el.

Un moment-cheie pentru strategia clubului va fi finalul sezonului. „Eu vreau ca pe 31 mai, când știm exact dacă ajungem în Conference League, să avem lista jucătorilor pe care îi abordăm”, a spus Stoica.

Acesta a vorbit și despre posibila prelungire a contractului lui Florin Tănase: „Există șanse, bineînțeles. Dacă va primi o ofertă de la Gigi, o va lua în calcul”.

 

Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni
