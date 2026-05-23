Mihai Pintilii, mesaj pentru Mirel Rădoi: “Sunt dezamăgit!” Cu ce l-a supărat tehnicianul

Mihai Pintilii s-a numărat printre invitaţii la Muzeul Fotbalului din București, acolo unde mai mulţi copii au venit să ia autografe, dar şi să vadă tricouri purtate de jucători ai Generaţiei de Aur sau purtate de Pele sau Leo Messi.

Unul dintre copii l-a întrebat pe Mihai Pintilii dacă l-a supărat plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB.

Fostul tehnicial de la FCSB a avut o replică scurtă şi dură în acelaşi timp pentru Mirel Rădoi: “Da, sunt spărat. Nu mă aşteptam să plece. Sunt dezamăgit!”

Mirel Rădoi a plecat în aprilie de la FCSB, după un mandat extrem de scurt de doar 5 meciuri. El a preferat să plece în Trucia, la Gaziantep.