“Trebuia să-i retragi licența de antrenor!” Panduru critică în termeni duri negocierile pentru revenirea lui Charalambous

Gigi Becali a spus că aduce antrenor la echipă, dar acesta nu va avea putere de decizie. Gigi Becali a transmis că el va fi „antrenorul la baraje” și va alege atât sistemul de joc, cât și echipa de start. Declarația vine în contextul în care latifundiarul insistă să-l readucă la echipă pe Elias Charalambous.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acest context, Panduru crede că Elias Charalambous s-ar întoarce ca antrenor principal doar în acte, iar FRF ar trebui să ia măsuri. Elias Charalambous are Licență UEFA Pro și poate sta pe banca echipei, în timp ce Gigi Becali – care spune despre el că va fi “antrenor” – nu are vreo “calificare” în acest sens. Mai mult, Panduru spune că situația cu Gigi Becali este cunoscută, iar echipa o face la FCSB de ani buni.

„Vine Charalambous înapoi. Ce îi faci? Nu cred că e corect să i-o retragi. Charalambous se întoarce. Trebuia să i-o retragi de doi ani de zile. Puteai în fiecare zi să i-o retragi, de ce să o retragi acum? Becali spune, dar zice că glumește. E echipa lui”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.