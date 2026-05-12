Home | Fotbal | Liga 1 | „Trebuie să salvăm sezonul”. Florin Tănase, cu gândul la barajul de Conference League, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0

„Trebuie să salvăm sezonul”. Florin Tănase, cu gândul la barajul de Conference League, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0

Viviana Moraru Publicat: 12 mai 2026, 0:20

Comentarii
Trebuie să salvăm sezonul”. Florin Tănase, cu gândul la barajul de Conference League, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0

Florin Tănase, la FCSB/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Florin Tănase a oferit prima reacție, după ce FCSB a remizat cu Unirea Slobozia, scor 0-0, în etapa a opta a play-out-ului. Decarul roș-albaștrilor s-a declarat dezamăgit de jocul echipei, după meciul disputat în Ghencea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tănase a transmis că este îngrijorat de faptul că FCSB a ajuns la două meciuri consecutive fără gol marcat, în Liga 1.

Florin Tănase, prima reacție după FCSB – Unirea Slobozia 0-0

Florin Tănase i-a liniștit, totodată, pe fani și a transmis că FCSB se va ridica la cel mai înalt nivel la meciul de baraj cu Botoșani. Mijlocașul roș-albaștrilor a declarat că echipa trebuie să-și salveze sezonul printr-o calificare în preliminariile Conference League.

Un meci slab făcut de noi. Chiar dacă am avut câteva ocazii clare, am controlat jocul, era de așteptat asta, dar trebuia să marcăm și să câștigăm. Ne îngrijorează faptul că nu marcăm, e normal, nu contează că urmează acel baraj important, noi trebuie să marcăm meci de meci, pentru că suporterii de asta vin la stadion, să vadă goluri.

Nu e ușor când ești obișnuit să joci cu presiunea de a te lupta pentru trofee. Când joci în play-out e diferit, dar suntem la un club mare, s-a întâmplat ca acest an să fie foarte slab, acum, pe final, trebuie să avem o tresărire de orgoliu, să câștigăm barajele, să mergem în Europa și să salvăm sezonul.

Reclamă
Reclamă

E clar, suntem mulți jucători cu experiență. La ora jocului trebuie să ne ridicăm la un nivel înalt și să demonstrăm pe teren că suntem la cea mai mare echipă din țară.

Avem nevoie de suporteri, îi așteptăm alături de noi, pentru că doar împreună cu ei ne putem face meciul mai ușor”, a declarat Florin Tănase, conform digisport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0.

Primele cireşe româneşti apar în câteva zile, iar fermierii au stabilit deja preţulPrimele cireşe româneşti apar în câteva zile, iar fermierii au stabilit deja preţul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Observator
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
De ce a schimbat, de fapt, Dinamo sigla! Nicolescu: “UEFA ne-o cere!” Care e statutul juridic al vechii sigle
Fanatik.ro
De ce a schimbat, de fapt, Dinamo sigla! Nicolescu: “UEFA ne-o cere!” Care e statutul juridic al vechii sigle
0:08 12 mai

Andrei Raţiu, unul din cei mai buni jucători în Rayo Vallecano – Girona 1-1! Ce notă a primit
0:06 12 mai

Neymar, convocat de Carlo Ancelotti în lotul lărgit al Braziliei pentru Campionatul Mondial
0:00 12 mai

Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia
23:57

VIDEOBenfica – Braga 2-2 și Rio Ave – Sporting 1-4. Jose Mourinho, în pericol să rateze Champions League!
23:48

“Noi vom merge la baraj” Nu au primit licenţa, dar preşedintele e convins că vor avea câştig de cauză la TAS!
23:48

Darius Olaru a găsit problema la FCSB: “Mai multă concentrare”
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 3 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 4 Surpriză uriaşă la FCSB! Cine poate sta pe bancă la barajul din Conference League 5 „Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale! 6 Vinicius i-a lăsat “mască” pe spanioli! Gestul său după ce Barcelona a cucerit titlul: “Fără cuvinte”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”