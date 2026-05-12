„Trebuie să salvăm sezonul”. Florin Tănase, cu gândul la barajul de Conference League, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0

Florin Tănase a oferit prima reacție, după ce FCSB a remizat cu Unirea Slobozia, scor 0-0, în etapa a opta a play-out-ului. Decarul roș-albaștrilor s-a declarat dezamăgit de jocul echipei, după meciul disputat în Ghencea.

Tănase a transmis că este îngrijorat de faptul că FCSB a ajuns la două meciuri consecutive fără gol marcat, în Liga 1.

Florin Tănase i-a liniștit, totodată, pe fani și a transmis că FCSB se va ridica la cel mai înalt nivel la meciul de baraj cu Botoșani. Mijlocașul roș-albaștrilor a declarat că echipa trebuie să-și salveze sezonul printr-o calificare în preliminariile Conference League.

„Un meci slab făcut de noi. Chiar dacă am avut câteva ocazii clare, am controlat jocul, era de așteptat asta, dar trebuia să marcăm și să câștigăm. Ne îngrijorează faptul că nu marcăm, e normal, nu contează că urmează acel baraj important, noi trebuie să marcăm meci de meci, pentru că suporterii de asta vin la stadion, să vadă goluri.

Nu e ușor când ești obișnuit să joci cu presiunea de a te lupta pentru trofee. Când joci în play-out e diferit, dar suntem la un club mare, s-a întâmplat ca acest an să fie foarte slab, acum, pe final, trebuie să avem o tresărire de orgoliu, să câștigăm barajele, să mergem în Europa și să salvăm sezonul.