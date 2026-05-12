Alexandru Albu a făcut praf jucătorii de la FCSB: “Vorbesc cam mult”

Echipa Unirea Slobozia a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia campioană, FCSB, în etapa a opta din play-off-ul Superligii.

La finalul partidei, Alexandu Albu a atacat jucătorii de la FCSB, despre care a spus că în timpul partidei le strigau că vor retrograda!

„Eu vreau ca FCSB să joace la fel și în următorul meci, ca și cu noi. Pe teren ne spuneau că retrogradăm, că vor să ne bată… sperăm să joace la fel și cu cei de la Sibiu. Cred că cel mai bun trebuie să se vadă pe teren.

Erau puțin frustrați că nu ajungeau la poartă, nu am de unde să știu exact, dar nu e OK să vorbești așa. Nu dau nume, nu e frumos. Se știu băieții de acolo, pentru că vorbesc cam mult. Au vorbit mai mulți, nu doar mie, la majoritatea jucătorilor le-au spus. Dar ne-au întărit mai tare și ne bucurăm de acest punct. Suntem la mâna noastră.”, a declarat Albu la Digi Sport.

El a vorbit și despre golul marcat, dar anulat pentru ofsaid.