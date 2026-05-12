Alexandru Albu a făcut praf jucătorii de la FCSB: “Vorbesc cam mult”

Radu Constantin Publicat: 12 mai 2026, 8:16

Echipa Unirea Slobozia a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia campioană, FCSB, în etapa a opta din play-off-ul Superligii.

La finalul partidei, Alexandu Albu a atacat jucătorii de la FCSB, despre care a spus că în timpul partidei le strigau că vor retrograda!

„Eu vreau ca FCSB să joace la fel și în următorul meci, ca și cu noi. Pe teren ne spuneau că retrogradăm, că vor să ne bată… sperăm să joace la fel și cu cei de la Sibiu. Cred că cel mai bun trebuie să se vadă pe teren.

Erau puțin frustrați că nu ajungeau la poartă, nu am de unde să știu exact, dar nu e OK să vorbești așa. Nu dau nume, nu e frumos. Se știu băieții de acolo, pentru că vorbesc cam mult. Au vorbit mai mulți, nu doar mie, la majoritatea jucătorilor le-au spus. Dar ne-au întărit mai tare și ne bucurăm de acest punct. Suntem la mâna noastră.”, a declarat Albu la Digi Sport.

El a vorbit și despre golul marcat, dar anulat pentru ofsaid.

„Sincer, da, ar fi fost cel mai ciudat gol. Am atacat mingea în fața porții, n-am înțeles nimic din ce s-a întâmplat, dar pentru noi era bine. Din păcate, dacă eram puțin mai atenți acolo… Am înțeles că a fost și ofsaid, am văzut acum. Îmi pare rău pentru portarul de la FCSB, este un copil tânăr, talentat, și sunt sigur că va reveni repede.”, a mai spus fotbalistul.

