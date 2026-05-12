Home | Fotbal | Liga 1 | Pentru ce fotbalist și-a dat Gigi Becali acordul. L-a evaluat la 10 milioane de euro

Pentru ce fotbalist și-a dat Gigi Becali acordul. L-a evaluat la 10 milioane de euro

Radu Constantin Publicat: 12 mai 2026, 9:11

Comentarii
Pentru ce fotbalist și-a dat Gigi Becali acordul. L-a evaluat la 10 milioane de euro

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

După un sezon sub așteptări, în care FCSB a ratat obiectivul principal și a încheiat campionatul în afara play-off-ului, conducerea clubului anunță schimbări majore. Patronul Gigi Becali a transmis că lotul va trece printr-un amplu proces de restructurare. La echipă vor fi aduși cel puțin cinci fotbaliști, după cum a anunțat latifundiarul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unul dintre fotbaliștii aflați inițial pe lista posibililor plecați a fost Octavian Popescu. Considerat în trecut unul dintre cei mai promițători jucători ai echipei, mijlocașul ofensiv nu a reușit să mențină constanța în evoluții, existând chiar varianta unui împrumut pentru sezonul viitor.

Situația s-a schimbat însă în urma accidentării lui Daniel Bîrligea. Profitând de minutele primite, Octavian Popescu a reușit să-l înduplece pe Gigi Becali, iar patronul și-a dat acordul să rămână la echipă.

Potrivit spotmedia, fotbalistul de 23 de ani va continua la FCSB și în sezonul următor. În trecut, Gigi Becali îl evalua pe Popescu la 10 milioane de euro, și spunea despre el că este unul dintre tinerii de viitor din fotbalul românesc.

O răsturnare de situație s-a produs și în cazul fundașului Mihai Popescu. Deși părea aproape de despărțirea de club din cauza problemelor medicale, evoluțiile recente au schimbat perspectiva conducerii. Gigi Becali a confirmat că ia în calcul prelungirea contractului acestuia, semn că fundașul a reintrat în planurile echipei pentru viitor.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Observator
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Situație halucinantă! Arbitrul finalei Champions League nu a prins lista pentru Cupa Mondială
Fanatik.ro
Situație halucinantă! Arbitrul finalei Champions League nu a prins lista pentru Cupa Mondială
9:04

Atac total din partea lui Lucian Filip: “Cui nu îi convine este liber să plece!”
8:36

Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro!
8:28

Dick Advocaat revine la naţionala Curacao după ce demisionase în februarie. Surpriză la Campionatul Mondial
8:16

Alexandru Albu a făcut praf jucătorii de la FCSB: “Vorbesc cam mult”
0:20

„Trebuie să salvăm sezonul”. Florin Tănase, cu gândul la barajul de Conference League, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0
0:08

Andrei Raţiu, unul din cei mai buni jucători în Rayo Vallecano – Girona 1-1! Ce notă a primit
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 3 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 4 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 5 Surpriză uriaşă la FCSB! Cine poate sta pe bancă la barajul din Conference League 6 Matei Popa a început să plângă în FCSB – Unirea Slobozia. Fază de cascadorii râsului în apărarea roș-albaștrilor
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”