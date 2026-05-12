Pentru ce fotbalist și-a dat Gigi Becali acordul. L-a evaluat la 10 milioane de euro

După un sezon sub așteptări, în care FCSB a ratat obiectivul principal și a încheiat campionatul în afara play-off-ului, conducerea clubului anunță schimbări majore. Patronul Gigi Becali a transmis că lotul va trece printr-un amplu proces de restructurare. La echipă vor fi aduși cel puțin cinci fotbaliști, după cum a anunțat latifundiarul.

Unul dintre fotbaliștii aflați inițial pe lista posibililor plecați a fost Octavian Popescu. Considerat în trecut unul dintre cei mai promițători jucători ai echipei, mijlocașul ofensiv nu a reușit să mențină constanța în evoluții, existând chiar varianta unui împrumut pentru sezonul viitor.

Situația s-a schimbat însă în urma accidentării lui Daniel Bîrligea. Profitând de minutele primite, Octavian Popescu a reușit să-l înduplece pe Gigi Becali, iar patronul și-a dat acordul să rămână la echipă.

Potrivit spotmedia, fotbalistul de 23 de ani va continua la FCSB și în sezonul următor. În trecut, Gigi Becali îl evalua pe Popescu la 10 milioane de euro, și spunea despre el că este unul dintre tinerii de viitor din fotbalul românesc.

O răsturnare de situație s-a produs și în cazul fundașului Mihai Popescu. Deși părea aproape de despărțirea de club din cauza problemelor medicale, evoluțiile recente au schimbat perspectiva conducerii. Gigi Becali a confirmat că ia în calcul prelungirea contractului acestuia, semn că fundașul a reintrat în planurile echipei pentru viitor.