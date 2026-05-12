Dick Advocaat revine la naţionala Curacao după ce demisionase în februarie. Surpriză la Campionatul Mondial

Dan Roșu Publicat: 12 mai 2026, 8:28

Echipa naţională din Curaçao, după ce s-a calificat la prima sa Cupă Mondială din istorie, urmează să fie din nou antrenată de Dick Advocaat. Olandezul în vârstă de 78 de ani demisionase în februarie pentru a avea grijă de fiica sa bolnavă, dar se aşteaptă să revină la post sub presiunea jucătorilor, potrivit presei olandeze.

Potrivit publicaţiei olandeze De Telegraaf, Fred Rutten, numit la sfârşitul lunii februarie după plecarea lui Dick Advocaat, îşi va pierde funcţia… în favoarea aceluiaşi Advocaat.

El calificase mica insulă cu 150.000 de locuitori la prima sa Cupă Mondială din istorie, în noiembrie, dar a ales să demisioneze trei luni mai târziu pentru a avea grijă de fiica sa, care suferea de o boală gravă. Sănătatea ei s-a îmbunătăţit, iar mulţi jucători, potrivit presei olandeze, au cerut revenirea lui Advocaat, antrenorul în vârstă de 78 de ani, cu o vastă experienţă.

După o reticenţă iniţială, Federaţia a fost de acord să-l elibereze pe Rutten din funcţie. Rutten, care anterior a antrenat şi echipele Schalke 04, PSV Eindhoven şi Feyenoord, a condus doar două meciuri, ambele soldate cu înfrângeri (0-2 împotriva Chinei şi 1-5 împotriva Australiei în martie). Asociaţia de Fotbal din Curaçao a anunţat oficial plecarea sa luni seară.

„Nu trebuie să existe o atmosferă care să submineze relaţiile profesionale sănătoase în cadrul echipei sau al personalului”, a spus Rutte, aşa cum este citat în comunicatul Federaţiei. „De aceea, demisia este decizia corectă. Timpul este esenţial şi Curaçao trebuie să meargă mai departe. Regret modul în care au evoluat lucrurile, dar le doresc tuturor tot binele din lume.”

După ce a lăsat în urmă această încurcătură, Advocaat ar trebui să fie la conducerea celei de-a treia Cupe Mondiale, după ce a condus Olandei în 1994 şi apoi Coreei de Sud în 2006. Curaçao a fost plasată în grupa E, alături de Germania, Ecuador şi Coasta de Fildeş.

