Ousmane Dembele, cel mai bun jucător din Ligue 1, al doilea an consecutiv

Deţinătorul “Balonului de Aur”, Ousmane Dembele, jucătorul echipei Paris Saint-Germain, şi-a păstrat titlul de cel mai bun fotbalist din Ligue 1, pe care îl cucerise şi anul trecut, în cadrul ceremoniei de decernare a trofeelor UNFP (Sindicatul fotbaliştilor profesionişti din Franţa), luni, la Paris, relatează AFP.
Internaţionalul francez, în vârstă de 28 de ani, a avut un sezon 2025-2026 mai contrastant la nivel personal, cu probleme fizice care l-au ţinut departe de teren o mare parte din timp.
Ousmane Dembele, cel mai bun jucător din Ligue 1
Însă Dembele şi-a redescoperit cea mai bună formă în primăvară, câştigând din nou laudele colegilor săi din Ligue 1, devansându-i la vot pe coechipierii săi Nuno Mendes şi Vitinha, pe Florian Thauvin (Lens) şi Mason Greenwood (Olympique Marseille).
“Este un premiu individual, dar toate trofeele individuale pe care le-am câştigat se datorează întregii echipe”, a declarat atacantul, care speră să obţină cu PSG un al doilea titlu în Liga Campionilor pe 30 mai împotriva lui Arsenal, înainte de a juca la Cupa Mondială 2026 cu naţionala Franţei.
“Ai avut un parcurs dificil, cu multe accidentări, dar ai avut întotdeauna puterea mentală de a reveni şi mai puternic”, i s-a adresat lui Dembele selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, prezent la ceremonie.
După ce a suferit accidentări la ischiogambieri şi apoi la gamba unui picior, Dembele, care a fost menajat de antrenorul Luis Enrique pentru meciurile decisive din primăvară, fiind titular doar în nouă meciuri din Ligue 1 în acest sezon, totalizând 960 de minute de joc.
“Nu am avut mult timp de joc, dar de fiecare dată când am fost pe teren, am încercat să fiu pregătit”, a subliniat Dembele, care a reuşit totuşi să înscrie 10 goluri în campionat şi să ofere 6 pase decisive, contribuind la parcursul lui PSG care şi-a asigurat în mare măsură cel de-al 14-lea titlu de campioană.
În deschiderea ceremoniei, coechipierul său Desire Doue a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător din campionat pentru al doilea sezon consecutiv, o performanţă atinsă anterior doar de Eden Hazard şi Kylian Mbappe. “Sunt jucători cu adevărat grozavi. Este magnific să le călcăm pe urme”, a afirmat Doue, la o zi după golul victoriei marcat împotriva lui Brest, care a asigurat practic titlul lui PSG.
Multă vreme în cursă pentru titlu cu PSG şi calificată în finala Cupei Franţei, RC Lens a fost şi ea recompensată în cadrul ceremoniei, astfel că Pierre Sage, care a preluat funcţia de antrenor principal la începutul sezonului, a fost desemnat cel mai bun tehnician din Ligue 1.
“Aceasta este o victorie pentru întregul staff înainte de a fi pentru antrenor”, a comentat fostul antrenor al lui Olympique Lyon. “Am realizat multe cu resurse limitate, iar acest lucru recunoaşte toată munca noastră asiduă şi angajamentul jucătorilor pe tot parcursul sezonului”, a mai spus Sage.
“Cred că a reuşit să unească un grup, să facă să funcţioneze individualităţile în slujba colectivului, este un antrenor grozav”, a precizat portarul echipei, Robin Risser, desemnat cel mai bun goalkeeper din Ligue 1 în primul său sezon în elită.
Michael Olise, cel mai bun francez din “străinătate”
După ce a strălucit cu Bayern Munchen în acest sezon (22 de goluri, 30 de pase decisive), Michael Olise a câştigat premiul pentru cel mai bun jucător francez care evoluează în străinătate.
Melchie Dumornay (Olympique Lyon) a fost votată cea mai bună jucătoare din Premiere Ligue. Deja câştigătoare a Cupei Ligii şi a Cupei Franţei, fotbalista haitiană şi coechipierele ei de la OL Lyonnes sunt încă în cursa pentru câştigarea titlului de campioane ale Franţei şi pentru trofeul Ligii Campionilor.
Troyes, care şi-a asigurat titlul în Ligue 2 după ce a condus în clasament încă din a opta etapă, a fost recompensată prin antrenorul Stephane Dumont şi atacantul Tawfik Bentayeb, care a primit premiul pentru cel mai bun jucător din eşalonul secund.
