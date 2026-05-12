Ousmane Dembele, cel mai bun jucător din Ligue 1, al doilea an consecutiv

Deţinătorul “Balonului de Aur”, Ousmane Dembele, jucătorul echipei Paris Saint-Germain, şi-a păstrat titlul de cel mai bun fotbalist din Ligue 1, pe care îl cucerise şi anul trecut, în cadrul ceremoniei de decernare a trofeelor UNFP (Sindicatul fotbaliştilor profesionişti din Franţa), luni, la Paris, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Internaţionalul francez, în vârstă de 28 de ani, a avut un sezon 2025-2026 mai contrastant la nivel personal, cu probleme fizice care l-au ţinut departe de teren o mare parte din timp.

Ousmane Dembele, cel mai bun jucător din Ligue 1

Însă Dembele şi-a redescoperit cea mai bună formă în primăvară, câştigând din nou laudele colegilor săi din Ligue 1, devansându-i la vot pe coechipierii săi Nuno Mendes şi Vitinha, pe Florian Thauvin (Lens) şi Mason Greenwood (Olympique Marseille).

“Este un premiu individual, dar toate trofeele individuale pe care le-am câştigat se datorează întregii echipe”, a declarat atacantul, care speră să obţină cu PSG un al doilea titlu în Liga Campionilor pe 30 mai împotriva lui Arsenal, înainte de a juca la Cupa Mondială 2026 cu naţionala Franţei.

“Ai avut un parcurs dificil, cu multe accidentări, dar ai avut întotdeauna puterea mentală de a reveni şi mai puternic”, i s-a adresat lui Dembele selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, prezent la ceremonie.