Atac total din partea lui Lucian Filip: “Cui nu îi convine este liber să plece!”

Lucian Filip a ieşit la atac la finalul partidei FCSB – Unirea Slobozia (0-0). Antrenorul interimar al roş-albaştrilor i-a criticat pe antrenorii care susţin că nu ar accepta să lucreze în condiţiile impuse de Gigi Becali.

Filip consideră că lucrurile stau altfel, mai ales atunci când Becali se află în căutări. Aşa cum se întâmplă acum, când finanţatorul speră să îi readucă la echipă pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.

Lucian Filip: “Cui nu îi convine este liber să plece!”

“Când ești aici, îți asumi și ceea ce spune patronul. Fiecare club are politica lui, nu aș vrea să spun dacă e normal sau nu. Niciun antrenor sau jucător nu este ținut cu forța aici. Cui nu îi convine este liber să plece.

Din câte se pare, sunt mulți antrenori care își doresc să vină. Poate unii spun la TV că nu ar accepta sau că nu ar veni, dar când se eliberează un loc, lista devine din ce în ce mai lungă.

Acum mă gândesc doar la binele echipei. Nu mă gândesc la alt club și nici nu am de ce. Clubul suferă în această perioadă, trebuie să recunoaștem, iar cât ține de mine vreau să ajut jucătorii”, a spus Filip, la conferinţa de presă.