Neymar (128 de selecţii, 79 de goluri) a fost preconvocat de Carlo Ancelotti în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială din această vară.
World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.
Neymar, convocat de Carlo Ancelotti în lotul lărgit al Braziliei pentru Campionatul Mondial
Carlo Ancelotti a anunţat, luni, un lot preliminar de 55 de jucători pentru competiţia din SUA, Canada şi Mexic.
Fostul atacant al lui Paris Saint-Germain ar putea juca pentru prima dată pentru Seleção de la 17 octombrie 2023 (0-2 împotriva Uruguayului).
Lista finală va fi anunţată de selecţionerul Carlo Ancelotti la 18 mai, cu trei săptămâni înainte ca turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada să înceapă.
Neymar a marcat din nou la Santos
Neymar a marcat un gol superb și a creat cea de-a doua reușită și continuă să spere că va fi convocat la World Cup. El a punctat în victoria obținută de Santos cu Red Bull Bragantino.
Primul gol al lui Santos a venit în prelungirile primei reprize. Neymar a luat mingea din flancul stângă și a reușit un un-doi cu un coechipier. Intra în careu, Neymar a șutat cu stângul, fără speranțe pentru portarul advers.
Cu această reușită, Neymar a ajuns la 11 goluri și 4 assist-uri în 17 meciuri pentru Santos. „Ancelotti, urmărești?!” este unul dintre cometnariile cu cele mai multe like-uri de pe rețelele de socializare.
- Jurnal Antena Sport | Mondialul tuturor
- Georgina Rodriguez, gata să atragă toate privirile la Mondial. Logodnica lui Cristiano Ronaldo arată fabulos
- Au picat într-o grupă de “coşmar” la World Cup 2026, dar el nu se teme: “Mie îmi place”
- Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii
- Primul jucător din Liga 1 convocat la Campionatul Mondial. Selecționerul a anunțat lotul final