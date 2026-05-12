Neymar, convocat de Carlo Ancelotti în lotul lărgit al Braziliei pentru Campionatul Mondial

Neymar (128 de selecţii, 79 de goluri) a fost preconvocat de Carlo Ancelotti în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială din această vară.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Carlo Ancelotti a anunţat, luni, un lot preliminar de 55 de jucători pentru competiţia din SUA, Canada şi Mexic.

Fostul atacant al lui Paris Saint-Germain ar putea juca pentru prima dată pentru Seleção de la 17 octombrie 2023 (0-2 împotriva Uruguayului).

Lista finală va fi anunţată de selecţionerul Carlo Ancelotti la 18 mai, cu trei săptămâni înainte ca turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada să înceapă.