Trei transferuri la FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous: "Unul e aproape să semneze" - Antena Sport

Trei transferuri la FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous: “Unul e aproape să semneze”

Viviana Moraru Publicat: 31 ianuarie 2026, 15:19

Elias Charalambous, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

Elias Charalambous a anunţat trei transferuri la FCSB. Antrenorul campioanei a dezvăluit că Gigi Becali îşi doreşte să aducă întăriri în lotul echipei sale.

Charalambous a dezvăluit că un jucător e foarte aproape să semneze cu FCSB. Joao Paulo, de la Oţelul, este pe lista lui Gigi Becali.

Elias Charalambous a mai declarat că Mihai Stoica poartă negocieri avansate pentru încă două transferuri, discutând cu agenţii. Antrenorul cipriot nu a vrut însă să ofere numele celui care e la un pas să semneze cu campioana.

“Până acum, nu a semnat nimeni. Am vorbit cu MM, el a vorbit cu boss-ul, el vrea să mai facă trei transferuri. Unul e foarte aproape să fie realizat, pentru celelalte două se negociază, MM vorbeşte cu agenţii. Dar pentru moment, nu e nimic rezolvat. Un jucător e foarte aproape să semneze, nu vreau să spun nume”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă premergătoare partidei cu Csikszereda.

Totodată, Elias Charalambous a oferit detalii şi despre Ofri Arad, mijlocaşul adus în această iarnă de campioană. Israelianul nu a debutat încă la formaţia roş-albastră.

“Arad a trecut printr-o accidentare, se antrenează, are nevoie de timp. El se cunoaşte cel mai bine, se simte mai bine, cred că nu va mai avea nevoie de prea mult timp”, a mai spus Elias Charalambous.

